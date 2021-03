Los contagios de covid en las residencias descienden hasta casi desaparecer

A pesar de las dudas de los últimos días, los efectos beneficiosos de la vacunación son innegables. No se podría explicar si no la caída exponencial de contagios en las residencias de mayores aragonesas. Desde que comenzó el proceso de inmunización en estos centros con las dosis de Pfizer los brotes activos en las residencias casi han desaparecido: apenas son tres en estos momentos y afectan solo a siete personas (dos ancianos y cinco trabajadores).

Informó de ello este jueves el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, anticipándose así a los datos que ofrece semanalmente el boletín epidemiológico de la comunidad. La cifra actual contrasta mucho con la que se daba a finales de diciembre, cuando aún no se había iniciado el proceso de vacunación. Entonces se mantenían activos 43 brotes y había 1.528 personas contagiadas en los centros residenciales. El descenso ha sido pues del 93% en el caso de los brotes (se considera como tal en los asilos a partir del primer infectado), mientras que el número de positivos ha caído en un 99,54%. Todo en dos meses y medio, desde que comenzó el proceso de inmunización.

Eso con respecto a los datos dentro de las residencias, si bien Aragón mantiene una tendencia estable y a la baja con respecto a la evolución de la pandemia. Dos semanas han pasado desde que la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunciase que la hostelería y toda la actividad no esencial podía abrir hasta las 22.00 horas en todo el territorio de la comunidad. Y a pesar de la alerta constante, los datos diarios de contagiados por covid han seguido acompañando hasta ahora, cuando ya se tendrían que empezar a notar los efectos negativos de la desescalada y la Cincomarzada.

111 contagios más

La última ola de contagios en Aragón parece pues que no ha llegado a su suelo y que la comunidad podría seguir bajando en los próximos días, aunque desde la DGA siempre han mostrado prudencia y han alertado de que, ante una subida de la incidencia, no dudarían en aumentar las restricciones. Por el momento, Salud Pública notificó ayer 111 contagios, que son 34 menos que el día anterior y también 34 menos que hace justo una semana. La tasa de la incidencia acumulada de la comunidad a 14 días y por cada 100.000 habitantes se mantiene por debajo de los 150 contagios (128), siendo Teruel la provincia más aventajada (63,3). Le siguen Huesca, con 123 y Zaragoza, con 133,6. La comunidad no alcanzaba estos niveles, que siguen siendo altos, desde el pasado 17 de julio.

El pico de la cuarta ola se alcanzó en la comunidad el pasado 26 de enero, cuando Aragón tenía 776,9 contagiados por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores. Desde entonces, eso sí, el goteo de fallecimientos ha sido constante. En estos 50 días han muerto en las tres provincias 463 personas. Y en total, desde que comenzó la pandemia, ya han perdido la vida 3.397 aragoneses: 2.491 en Zaragoza, 466 en Huesca y 416 en Teruel.

Eso significa que, en Aragón, tres de cada 100 personas que se han contagiado hasta ahora han muerto.

El resto de indicadores que marcan la evolución de la pandemia también se mantienen estables por el momento, aunque habrá que ver, en los próximos días, si el desconfinamiento provincial decretado hace una semana incide al alza en el número de contagios. Según comunica la DGA, «la comunidad ha entrado en una (nueva) fase de meseta».

Respecto a los ingresos, la cifra de personas que permanecen hospitalizadas en la comunidad sigue bajando lentamente. En estos momentos hay 199 enfermos covid en camas convencionales, mientras que otras 50 personas están en unidades de cuidados intensivos. En comparación, hace justo una semana había 230 personas en planta y 57 en la uci. No obstante, está por ver cómo sienta la Semana Santa a la curva epidemiológica.

Crece la presencia de la cepa británica

La presencia de la variante británica del coronavirus en Aragón crece. Según los datos que ofrece semanalmente el Departamento de Sanidad de la DGA, la prevalencia de esta cepa es del 18,3%, cuando hace siete días era del 13,5%. Durante la semana del 8 al 14 de marzo se analizaron un total de 230 muestras contagiados de covid, de las que 42 han resultado positivas a la posibilidad de ser virus de la variante inglesa. Los datos los tiene que analizar todavía el Instituto Carlos III de Madrid, que es el que confirma los casos sospechosos que se mandan desde Aragón y el resto de comunidades. El sector sanitario de Barbastro es el más afectado. La incidencia de esta variante asciende hasta el 50%.