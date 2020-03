La concejala de Vox en Zaragoza, Carmen Rouco, da positivo en coronavirus

La concejala en el Ayuntamiento de Zaragoza de Vox, Carmen Rouco, ha dado positivo en coronavirus. Lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter mediante un tuit en el que también ha dicho que se encuentra "bien y teletrabajando desde el martes por responsabilidad".

Rocuo estuvo en contacto con Ortega Smith en la asamblea y posterior mitin del partido celebrados en Madrid el pasado fin de semana al que también asistió su compañero de formación, Julio Calvo, en cuarentena en casa pero sin síntomas.

Os informo que hace un momento he dado positivo en las pruebas de coronavirus. Me encuentro bien y teletrabajando desde el martes por responsabilidad. Ya se lo he comunicado al Alcalde. Agradezco a Salud Pública el esfuerzo y trabajo que están realizando.