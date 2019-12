Abadía y Mayo brillan con España en el Europeo de cross

Los atletas aragoneses brillaron con luz propia en los Campeonatos de Europa de campo a través que se celebraron ayer en Lisboa. Los grandes protagonistas fueron los zaragozanos Toni Abadía y Carlos Mayo, que lograron con el equipo español la medalla de bronce por equipos. Abadía fue el mejor atleta español llegando a meta en la undécima posición, mientras que Carlos Mayo fue el decimocuarto y segundo del equipo. El tercer español fue Fernando Carro, vigésimo. Por otro lado, en la categoría U20 Pol Oriach hizo una gran carrera en su debut con España, terminando en la decimotercera posición. Por último, la montisonense Cristina Espejo se tuvo que conformar con acabar en la posición 43ª en la categoría absoluta.

Los atletas españoles afrontaron un durísimo circuito de hierba, una montaña rusa situada en el Bela Vista Park, que minó las fuerzas de los atletas. Era la primera vez que coincidían en el equipo absoluto masculino Toni Abadía y Carlos Mayo, dos compañeros de entrenamiento en Zaragoza con el grupo de José Luis Mareca. Toni Abadía es una atleta muy experimentado y para el zaragozano era la novena participación en el certamen, mientras que Mayo ya había conquistado tres medallas de plata en las categorías menores. Los atletas debían de afrontar un recorrido de diez kilómetros en un rompepiernas.

El gran líder del equipo español era el malagueño Ouasim Oumaiz, el corredor más joven del pelotón con sus 20 años. El atleta del Cuevas de Nerja, ganador el año pasado del Campeonato de España absoluto de cross, era uno de los aspirantes a las plazas del podio. Y por ello salió valiente con la cabeza del pelotón.

Comienzo

Oumaiz fue los dos primeros kilómetros junto con los seis favoritos entre los que se encontraban Fsiha, Ali Kaya, Crippa, Wanders, Butchart, Sibhaut y Bouchikhi. También estaba con ellos Toni Abadía, mientras que comenzó en puestos más traseros Carlos Mayo. Pero Oumaiz junto a Toni Abadía fueron perdiendo posiciones en el grupo de cabeza. Ambos eran los mejores españoles en la undécima posición, mientras Carlos Mayo y Fernando Carro eran los siguientes atletas españoles. En aquellos instantes España estaba luchando por la medalla de oro por equipos con Gran Bretaña, Suecia y Turquía. Pero fue a falta de cuatro kilómetros cuando Oumaiz se retiró sin un motivo aparente. Es muy posible que pinchara después de haber sido muy valiente saliendo con la cabeza de carrera en lo que era un pecado de juventud. Si Oumaiz hubiera acabado junto a Abadía es casi seguro que España se hubiera llevado la medalla de oro.

A falta de una vuelta España luchaba por el bronce con Turquía. Mientras que Toni Abadía era un ejemplo de regularidad corriendo siempre en la cabeza del segundo grupo, la actuación de Carlos Mayo fue decisiva para que España se llevara el bronce. Mayo pasó a falta de una vuelta de la posición 18ª a la 14ª con la que llegó a la meta. El tercer hombre de España fue Fernando Carro, que terminó vigésimo, mientras que Hamid Ben Daoud fue el 53 en meta.

Junto a Oumaiz se retiró en el equipo español Nassim Hassous. El título europeo se lo llevó el sueco de origen eritreo Robel Fsisha en una demostración de poderío con un tiempo de 29.59, siendo el segundo el turco de origen keniano Aras Kaya y el tercero el italiano Yemanoberhan Crippa. Por equipos ganó Gran Bretaña con 36 puntos, siendo segunda Bélgica con 38 y España la tercera con 45. En la categoría femenina Cristina Espejo cumplió terminando en la posición 43ª y quinta española.

A la oscense no le iba nada el circuito. «Era durísimo. No estoy contenta con mi carrera. Esperaba más. Pero no siempre se puede estar al cien por cien», indicaba tras acabar la carrera. Ganó la turca Cam Yasemin y la primera española fue Irene Sánchez-Escribano en el puesto 16º. Por equipos España terminó la octava. Sobresaliente la actuación de Pol Oriach en la categoría U20. Era su debut en las categorías federadas del atleta del Hinaco nacido en Albelda.

El corredor preparado por Fernando García tenía tres años menos que muchos de sus rivales. Oriach voló en un recorrido que le venía como anillo al dedo y fue el primer español en meta en la decimotercera posición. Se impuso una estrella del atletismo como es el noruego Jakob Ingebrigtsen, el último campeón de Europa absoluto de 1.500 y 5.000 metros. España terminó en la novena posición. Junto al bronce de España por equipos en la categoría absoluta, solo se sumó otro metal. Lo consiguió en la categoría U23 Abdessamad Oukhelfen. En el relevo mixto España fue cuarta.