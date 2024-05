Lorenzo Silva (premio de honor de Aragón Negro): "Este premio es lo que Aragón me da, calidez, cordialidad y generosidad"

«Este premio significa todo que Aragón me ha dado desde el primer día que lo visité, calidez, cordialidad y generosidad». Ya era la gran estrella de la velada, pero con esas palabras, al principio de su intervención, Lorenzo Silva se ha ganado al público del Teatro Principal de Zaragoza que casi llenó la sala para disfrutar de la gala show del Festival Aragón Negro, que, además de a Lorenzo Silva como el premio de honor, ha reconocido a Marta Fernández Vázquez (con el galardón La mejor de los nuestros) y a Victoria González Torralba (cuya novela 'Los buenos tiempos' fue elegida la mejor del año por los nueve festivales de novela negra españoles).

La gala, presentada por Juan Bolea, contó con mucho ritmo y con actuaciones de altura entre las que destacaron la danza de Residance y la voz de Joel Gómez (concursante de 'La Voz Kids'). A la misma han asistido como representantes institucionales la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; y la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, así como buena parte de los alcaldes cuyo municipios forman parte del programa de este año. Una edición que es la más ambiciosa de su historia ya que llega hasta a 34 sedes.

"Las ideas no salen porque sí"

Lorenzo Silva ha sido el gran protagonismo de la noche y, con su humildad, se ha ganado al público en la tradicional entrevista que tiene Juan Bolea con el galardonado cada año. En ella, Silva se ha quitado el protagonismo de haber tenido la idea de que sus novelas estuvieran protagonizadas por dos guardias civiles ya que, ha explicado, «las ideas no salen porque sí de uno sino que son fruto de todo lo que he leído y lo que he aprendido de los precursores». Entre ellos, Lorenzo Silva ha querido detenerse en Miguel de Cervantes Saavedra como el más antiguo y ha confesado que cuando escribió su primera novela negra «quería rendir homenaje al precursor y lo poco que tenía claro es que quería que la protagonizara un caballero y un escudero, en este caso, fue escudera, y que llegara más lejos que Sancho». Dicho y hecho, la verdad.

Joel Gómez en una de sus actuaciones. / LAURA TRIVES

Por su parte, Marta Fernández Vázquez también ha rendido homenaje a Zaragoza y ha jugado con el nombre de su premio para decir: «Ojalá fuera una de las vuestras, aragoneses». En su alocución, la periodista y escritora se acordó de los lectores ya que, ha asegurado, «un libro es la distancia más corta entre dos personas y eso lo puedo comprobar cuando voy a los sitios a presentar mis libros y hay lectores al otro lado. Para ser engañado, uno tiene que entrar en el juego. Lo mismo sucede con la literatura, es necesario que haya lectores implicados que quieran entrar en el juego que se les propone», ha asegurado.

Manifiesto por la paz

Además, durante la gala se ha leído un manifiesto por la paz por parte de dos alumnos del Colegio Santo Domingo de Silos, Claudia Echániz y David Aldica, redactado por ellos mismos y que el festival ha hecho suyo publicándolo en su web.

Durante todo el mes de mayo, el Festival Aragón Negro, que ha presentado esta noche su nueva imagen, llenará de actividades hasta 34 sedes distintas con el lema Mentira, verdad y postverdad.