Amigos y ahora compañeros

Son dos deportistas del más alto nivel, dos de los mayores orgullos de Aragón, unos absolutos referentes del atletismo y unos grandes amigos. Y desde el comienzo de año, por fin, vuelven a compartir equipo, concretamente el Adidas. Lo hicieron de forma muy breve en Nike y también en el Scorpio, pero ahora va para largo ya que Carlos Mayo suma cinco años en la firma alemana y se acaba de unir Toni Abadía con un compromiso de otros cuatro. Por si compartían poco de por sí.

«Para los dos diría que es un momento histórico. Hace años yo vestía Nike y él estaba en el club y coincidimos en el Scorpio pero poco tiempo, por lo que es como el reencuentro», explica Mayo. «Supone dar un paso sustancial, es pasar a la competencia más directa», relata Abadía. En el 2017 pudo darse esa coincidencia bajo la firma alemana, que ambos inciden que está muy arraigada en Aragón por estar aquí la sede nacional, pero un derecho de tanteo de Nike impidió que Toni cambiase de marca. Ahora ya no había ataduras y además Abadía había visto el buen trato de Adidas hacia Mayo, por lo que tampoco su amigo tuvo que insistir mucho para convencerle.

Además, ninguno de los dos oculta que este cambio llevaba tiempo gestándose y ambos están muy contentos por compartir club. Toni Abadía afirma que estar al lado de Mayo propicia «compartir los mismos intereses, objetivos, entrenador y grupo de entrenamiento», lo que refuerza su estrecha relación. Y por si fuera poco, supone estar cerca «de un referente para todos». «Quiero intentar contagiarme de su actitud positiva y ambición, así como sentirnos parte de un proyecto conjunto, compartir aventuras y experiencias», apostilla Toni.

Objetivos comunes

Además, como explica Mayo, también podrán estar más juntos en las competiciones: «En los Campeonatos de España siempre nos ha tocado en hoteles separados y un plan de viaje distinto, pero ahora podremos ir juntos. Aparte a nivel de marca va a ser importante y nos vamos a sentir todavía más arropados», incide.

Sobre esto, Toni se pone hasta más sentimental. No cabe olvidar que son atletas de primer nivel y «Adidas confía en nosotros para que seamos embajadores de la marca mediante resultados y explicando nuestras sensaciones con las zapatillas y el textil, pero vivimos de las anécdotas más allá de lo deportivo». «Tenemos una amistad muy férrea con lo que ello conlleva, nos burlamos uno del otro. Nos hace vivir este deporte no solo profesionalmente, sino también con convivencia y sentido del humor. Y lo echo de menos si voy a una competición y no está. Compartir habitación o viajes hace que todo sea mucho más ameno», comenta Abadía.

Y sobre si aumentarán los piques, siempre sanos por supuesto, hay un poco de división de pareceres. Mayo dice que no «porque cada uno tiene su trayectoria deportiva y los resultados hay que valorarlos en la manera en la que estamos», aunque sí que habrá alguno «que será dentro de la amistad siempre».

Por su parte, Abadía responde que «sí, seguro que van a aumentar los piques competitivos», pero deja claro que «estamos en el mismo barco, como siempre lo hemos estado como compañeros de entrenamiento y amigos». «Me fascina, entiendo a todos los seguidores de Carlos porque disfruto mucho viéndole competir, entrenar no tanto porque es duro, porque se puede convertir en una competición. Para ser mejores tenemos que estar al mejor nivel y aceptar quién esté por encima del otro, que creo que es Carlos. Entre los dos podemos acercarnos a un objetivo como los Juegos», subraya.

Y la presencia de ambos «hace que la marca sea más familiar», recalca Carlos Mayo, porque «ahora vamos a formar más equipo»», algo en lo que coincide Abadía: «Hemos hablado mucho sobre qué implicaría estar juntos en Adidas y coincidíamos en que era una alegría enorme, pero también poder elevar la marca a cotas muy altas. La mejor forma es conseguir muy buenos registros, hacer propios los objetivos del otro y ojalá estar en el mismo camino para intentar batir algún récord de España», concluye Toni.