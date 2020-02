El cerebro de la decana

Santiago Albesa es ya un clásico de la Travesía Club Montaña Pirineos que se disputa este fin de semana en Panticosa. Este alcañizano de 54 años es uno de los cerebros de esta prueba, que es una de las más veteranas del calendario nacional de esquí de montaña. La carrera organizada por la entidad cumple este año su 38ª edición y se desdobla en una cronoescalada esta tarde en la estación y mañana en una travesía por el entorno del Balneario de Panticosa, aunque tendrá que modificar su recorrido por falta de nieve. «Nos plantean problemas los ríos. El calor es muy fuerte, no se han consolidado los puentes de nieve y hay zonas donde no nos deja cruzar el barranco», explica Albesa. Se han inscrito 150 personas para las dos competiciones que forman parte de la Copa Aragón. El recorrido A de mañana tiene 1.700 metros de desnivel y subirá Foraturas, bajando por Lavaza. La cronoescalada de esta tarde tiene 700 metros de desnivel.

Albesa está vinculado al CM Pirineos desde 1998. «He sido de campo toda la vida. Con La Cordada me envenenó el esquí de montaña y me inicié muy tarde, con 30 años. Me fui a trabajar en Zaragoza y empecé a salir a la montaña con Julio Benedé, Luis Royo y Javier Fernández. También me hice árbitro», dice.

Nunca fue competidor y empezó a colaborar con la carrera en la organización estando en los controles. Era el año 2000. «Me coloqué en la cresta del Anayet. Estaba en altura en los puntos donde hay transiciones para colocar pieles o crampones o en los sitios peligrosos». Fue con Rafa San Andrés como presidente cuando Albesa fue nombrado director de la carrera en sustitución de José Manuel Martínez. «Me cayó a mí la responsabilidad hace 16 años. Quería que estuvieran conmigo José Luis Ibáñez, el actual director técnico, Ignacio Jiménez, que ha estado en las 38 ediciones, y Enrique Espinosa».

Ha habido ediciones que siempre recordará. «Es una pena cuando el tiempo es malo. El trabajo es el mismo, pero todo se desluce. Hubo un año que el sábado decidimos aplazar la prueba en Formigal y la hicimos al final de la temporada. Hay muchos gastos que has hecho y que te tienes que volver a comer», afirma.

Hubo muchos años que se celebró el Campeonato de España. «Venían 180 esquiadores y este año vendrán 150 y será otro éxito total. También recuerdo el cambio de escenario a Panticosa, que fue el único año que nos dejó hacer el recorrido estrella. Fue en 2016 y salió todo perfecto», dice.

La carrera cuenta con 50 voluntarios del Pirineos y Albesa se dedica a la gestión de la carrera. «Contrato el servicio de ambulancias, la empresa de cronometraje, los dorsales, cartelería, los contactos con el GREIM, trofeos, la web... Hay cuarenta pitos que alguien tiene que gestionar. Y todo por amor al club», concluye.