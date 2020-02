Los guerreros de la estepa

La Brigada Aragón se va a volcar una año más como organizadora junto a Unesco Aragón de la Carrera del Ebro. Casi 2.850 deportistas participarán en esta manifestación deportiva zaragozana. De todos ellos, más de 150 forman parte de la Brigada Aragón como corredores. Ricardo no ha fallado a ninguna de las trece ediciones anteriores. «He tenido la suerte de que me han respetado las lesiones y he podido competir. El Campo de San Gregorio es el pan nuestro de cada día y hacerlo con más gente como un gusano infinito es muy atractivo», explica este corredor de 45 años, que ya es un corredor experimentado.

«He terminado el maratón en un tiempo de 3.15 y he disputado pruebas de 100 kilómetros en Ronda, Almería y Melilla». Este año volverá a correr la prueba larga de 25 kilómetros. «Esta vez no llego mal. Pero la gente es muy competitiva, está muy fuerte y haré lo que pueda». Ricardo competirá con Lourdes, una pequeña fondista de 40 años que ya lleva 21 años destinada en Zaragoza. «Es el tercer año que vamos juntos. Tirará de mí, así me grabará y me hará fotos. No me he puesto un objetivo. Será disfrutar, un buen chuletón para recargar y listo», afirma esta corredora nacida en Laredo.

La santanderina es una enamorada de las carreras por montaña. «He competido en Guara, Alquézar y Sobrarbe y hasta 52 kilómetros. Ahora preparo para abril el Maratón de Horcajuelo de Añón». La simpática fondista reconoce que «me gusta el ambiente de esta carrera. La gente civil disfruta mucho del campo de maniobras, porque para ellos es una novedad. Aunque los militares estamos cansados. Las carreras más bonitas son en el Pirineo. La Carrera del Ebro me pone nerviosa porque parece que lo tengo que hacer bien. Me la quiero quitar de encima lo antes posible», reconoce sincera.

La castellonense Begoña podrá debutar por fin. «Por unas cosas u otras nunca he podido debutar. Este año arrancaré con la distancia de 12 kilómetros». Lleva 22 años destinada en Zaragoza. Para Begoña «el recorrido es muy chulo, ponemos las decoraciones militares y eso a las personas civiles les apasiona», confiesa.

Alejandro es un debutante. Pero este vallisoletano de 26 años saldrá a saco el domingo. «Mi objetivo es salir a fundir las piernas y hasta que dé. La idea es salir a tope y tomarla como un entrenamiento. El muro de la carrera no sé cuál será. Pero me imagino que el hombre del mazo estará en el kilómetro 18 o 19. Voy a correr el 12 de julio el ironman de Vitoria». Alejandro pertenece al Batallón de Zapadores. «Se encargan de las consignas y les ayudaré las vísperas».