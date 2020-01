El Huesca ficha goles y refuerza su delantera con Rafa Mir

Ya tiene el Huesca a su delantero goleador. Rafa Mir, uno de los atacantes más cotizados del mercado de Segunda, refuerza a los azulgranas procedente del Nottingham Forest, equipo en el que estaba a préstamo desde el Wolverhampton. Ahora llega cedido para el próximo año y medio con opción de compra para guiar el ataque oscense.

El murciano es campeón de Europa sub-21 y también uno de los puntos más prometedores del panorama nacional. Además conoce muy bien la Segunda División, ya que el curso pasado anotó siete goles en 30 partidos con Las Palmas.

De todos modos, el punta no llega todavía para el partido ante el Tenerife (19.00 horas), en el que deben recuperar la solidez. Toda la temporada se había pasado el Huesca sin perder puntos una vez que se había adelantado en el marcador y de repente, en los dos últimos partidos, a los oscenses se les ha nublado la vista. Primero fue el Elche en Liga el que le birló dos puntos a los azulgranas y el sábado la Cultural Leonesa se impuso a los suplentes del Huesca en la Copa.

Trascurren los días en los azulgranas entre el deseo de la recuperación de la solidez perdida en las últimas fechas y el anhelo en el club de agitar las piezas en el mercado invernal. Está a la espera la entidad de concretar más salidas y llegadas para aportarle músculo al equipo y dotar a Míchel de más armas para acometer el asalto al ascenso directo.

Entre tanto, el Huesca se aferra a la fortaleza mostrada en El Alcoraz, una constante durante toda la campaña. Todas las dudas que exhibe a domicilio no las tiene en su estadio, donde se muestra fuerte y seguro, pero delante estará un rival peligroso como el Tenerife, que necesita victorias para escapar de abajo. En el plano deportivo, al once volverán jugadores importantes como Álvaro, Luisinho, Pulido, Mosquera, Okazaki o Mikel Rico, que descansaron en la Copa. Míchel solo tiene dos bajas por lesión, que son Pedro López y Doukouré. Por su parte, Baraja no podrá contar con Borja Lasso, Bermejo, Ortolá, Miérez y Carlos Ruiz.