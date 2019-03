Jóvenes muy ambiciosos

June Garitano y Ander Mintegui ganaron el pasado fin de semana la Copa de España Audi en la categoría U16. Se coronaron en la estación de La Molina donde también se disputaba el Campeonato de España. Son los mejores esquiadores infantiles del panorama nacional. Ambos han logrado los títulos para el esquí aragonés porque tienen ficha por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI). Mintegui es del Mayencos y Garitano del Club Esquí Jaca.

Pero sus apellidos les delatan. Ambos son vascos. Mintegui de la localidad vizcaína de Leioa y Garitano es guipuzcoana, de Urretxu. Ambos son muy ambiciosos y tiene claro su futuro. Ander es del Athletic. «Ahora está a tope. Me gustan Muniain, Kepa y Aduriz. Pero también soy de Messi, el mejor futbolista del mundo. Pero mi sueño son los Juegos Olímpicos en esquí. Para ello tengo que ir paso a paso y no encabezonarme. No me puedo desilusionar y hay que tener mucha suerte. Primero tengo que entrar en el Centro de Tecnificación (CETDI) y después en el equipo español», afirma. Garitano también tiene metas muy ambiciosas. «El año que viene quiero entrar en el CETDI, lo siguiente sería entrar en el equipo español. Después disputar la Copa de Europa, la Copa del Mundo y luego ir a los Juegos. Por ahora lo veo un poco lejos. No he tenido ninguna lesión y estoy muy motivada», dice la esquiadora.

Ander ganó en la primera fase de la Copa de España celebrada en Sierra Nevada el eslalon gigante y el supergigante. «Tuve mucha suerte porque se cayeron mis rivales», confiesa. En la segunda fase celebrada en Astún ganó el eslalon. «Me hizo mucha ilusión este triunfo», apunta. Y el pasado fin de semana se proclamó campeón de la Copa. «En el supergigante me caí, en el gigante en la primera manga casi me caigo y en la segunda me quedé el cuarto. El eslalon lo gané». Garitano ganó un supergigante y el gigante en Sierra Nevada. «En Astún gané los dos supergigantes y en el gigante me caí, ganando el eslalon. Esa fue mi mejor carrera de la temporada y le saqué a la segunda tres segundos. En los Campeonatos de España de La Molina gané el eslalon, en el gigante fui tercera y en el supergigante fui octava», recuerda June.

Garitano confiesa que la modalidad que más le gusta es el eslalon. «No me suelo poner nerviosa. El día de la carrera me lo tomo con tranquilidad». A Mintegui también se le da muy bien esta especialidad. «Aunque me gusta más el supergigante, es más velocidad que técnica. Soy agresivo y explosivo y eso ayuda al eslalon. Soy muy competitivo y picón». Sobre June Mintiegui afirma que «su técnica me gusta mucho. Esquía súper limpio. No parece que vaya rápida, pero al final de la carrera hace un tiempazo». Garitano admira de Mintegui «su competitividad. Me gusta su forma de esquiar», indica Garitano.

Los estudios

La guipuzcoana quiere llegar lo «más lejos posible en el esquí y priorizo el deporte sin abandonar los libros. En verano resido en Urretxu y desde diciembre vivo en Jaca». Se inició a los cinco años en Candanchú. También hacía gimnasia rítmica. Todo su invierno consiste en el esquí y los estudios. «Por la mañana subimos a esquiar de nueve a doce y media a Astún. En el grupo estaremos una veintena de esquiadores y entrenamos cuatro días a la semana. Por la tarde hasta las seis estudio tercero de la ESO en Escolapios. Recupero bien de los entrenamientos». Vive en una casa alquilada. «Estoy bien y adaptada a Jaca», dice.

Mintegui viene de familia de esquiadores. Sus padres lo practicaron y su hermano Ibon esta en el CETDI. «Desde los cuatro años iba a esquiar a Astún. En la categoría U10 y U12 ya gané la Pitarroy. Pero destacar en el esquí es complicado en Europa. Este año estuvimos en la estación suiza de Meiringen y nos metieron un buen palo. En el eslalon fui el 16º», reconoce. A Mintegui se le da mejor esquiar que los libros. «Voy bastante apurado y he suspendido Sociales. Tras llegar de los entrenamientos no apetece estudiar. Llegas cansado y preferiría dormir que ir a clase». Ander es un jacetano más. «Regreso a Bilbao el 1 de abril. Tengo mucha pereza de volver a Leioa. Se está muy bien en Jaca y me quedaría a vivir aquí», sentencia.