Juan Cala se defiende: "Nunca he dicho 'eres un negro de mierda'"

Juan Cala, jugador del Cádiz, ha manifestado este martes que "nunca, nunca" le dijo "negro de mierda" al defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby en el duelo del pasado domingo en el Ramón de Carranza.

Cala ha comparecido en rueda de prensa en Cádiz para explicar su versión de los hechos que ha negado de manera tajante y que ha calificado de "circo mediático" y "linchamiento mediático" hacia su persona, y ha anunciado que emprenderá acciones legales, entre otras iniciativas, justo al tiempo en que el propio Diakhaby ha colgado un mensaje en su cuenta de Twitter para reafirmarse en su posición y confirmar los insultos de Cala.

“Nunca le he dicho negro de mierda. Es falso lo que dice Diakhaby. Si sale y da nombre y apellidos, dejo el fútbol. Hace un par de días que sufro un linchamiento público”, ha argumentado el defensa del Cádiz, que ha querido dar su versión de lo que ocurrió en el Ramón de Carranza.

"Hay dos víctimas"

“Aquí hay dos víctimas. Uno que es acusado y otro que se considera víctima. Cojednos a los dos solos, ante el árbitro, y hablamos. Eso se hubiera solucionado, porque lo que pasó fue un circo”, añadió el futbolista nacido en Lebrija, que ya dejó claro ante las cámaras de Deportes Cuatro este lunes que no se iba a esconder. “No sé por qué Diakhaby actúa así. Lo que está claro es que lo intento calmar y decirle que yo no he dicho eso. Luego ya veo todo el espectáculo que se montó ¿Que cómo me explicó lo que pasó? O Diakhaby se lo inventa o ha entendido otra cosa cuando le dijo 'déjame en paz. Todo se convirtió en un circo cuando pudo haber sido más sencillo”.

El futbolista sevillano cuestionó la versión del jugador del Valencia y defendió su inocencia por la falta de pruebas. "Hay 20 cámaras en un estadio y muchos jugadores y comité arbitral, Cuando él recibe el insulto hay mucha gente y nadie se entera y nadie dice que lo ha oído. Al menos, déjame dudarlo".

"No soy racista"

Cala ha insistido en que defenderá su honor y asegura que nunca se ha considerado racista y ha puesto como ejemplo su participación en una plataforma pro saharauis. "A Diakhaby le diría quién soy, o qué soy. Todo ahora es pura demagogia. Se me acusa de algo que no soy. Estoy en estado de 'shock'...Llevo cuatro ligas diferentes y 12 años como profesional. He estado con asiáticos, africanos... Ahí está la hemeroteca. No tengo que demostrar que no soy lo que dicen. Lidero una plataforma pro saharauis. Eso sí es un apoyo. Estoy contra el racimos. Si existe un protocolo para asuntos racistas, aquí tiene mi apoyo. Pero cuando vayas a acusar, compruébalo", ha remarcado el jugador del Cádiz para expresar el mismo deseo que Diakhaby: "Lo que busco es que se investiguen y se esclarezcan los hechos. Eso es lo que está haciendo LaLiga y el Cádiz".