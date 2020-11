El Juez de Competición decide este martes el futuro del San Juan

La AD San Juan de Mozarrifar conocerá este martes su destino. El Juez de Competición determinará la sanción que le impone al club por no presentarse a ninguno de sus partidos de esta temporada, los que le medían al CD Teruel y al Tamarite en Tercera División. Lo que se espera es que el equipo sea retirado de la competición y que vuelva a tener que empezar desde el principio, es decir, que se refunde. Al Tamarite, al igual que se hizo con el Teruel, se le dará el partido del domingo como ganado por tres goles a cero.

La alcaldesa de este barrio rural de Zaragoza, Erika Fuertes, aseguró a este diario que el equipo «no tiene actividad ni en el fútbol base, ni en el regional, ni en el primer equipo porque no hay nadie que se haga cargo, hay una junta directiva pero no está funcionando». Por lo tanto, aunque las categorías inferiores todavía no hayan empezado sus competiciones, su camino sería el mismo que el del equipo que sí podría haberlo hecho en Tercera División.

No tienen fichas porque «no hay nadie que las haga». De hecho, Fuertes relató que «según el tribunal sí podrían sacar fichas independientemente de la deuda, pero no hay nadie que las presente». Y la alcaldesa ya da por hecha la sentencia: «Es una situación que no conozco demasiado pero no hay fichas de nada, así que mañana (por este martes) levantará acta el juez y el equipo dejará un vacío en la categoría». Da por hecho que no se va a volver a competir.

Desde la alcaldía se han hecho cargo de la situación «trasladando lo que ocurre a los jugadores que quieren continuar vinculados y dando la opción de generar otro club nuevo, sobre todo para dar una alternativa al fútbol base, que da mucha vida al barrio», resumió y añadió que viven «esta situación un poco sorprendidos, con pena y frustración por el esfuerzo que supuso sobre todo llevar al primer equipo a Tercera División».

Pero Fuertes ve luz al final del túnel con la creación de ese nuevo club que ya está en marcha, aunque no podrá regresar inmediatamente a la categoría nacional. Esta alternativa cubrirá sobre todo las necesidades de los niños que juegan a fútbol en sus categorías base. «Se ha unido un grupo de padres y han formado una nueva directiva», aseveró la alcaldesa.

Adelantándose a las decisiones que se tomen este martes, este barrio de Zaragoza pretende solventar una situación a la que se ha llegado con una gran deuda. Todo apunta a que el grupo aragonés de la Tercera División contará con un equipo menos después de que el Juez de Competición sentencie que la AD San Juan de Mozarrifar debe retirarse de la competición y, por lo tanto, empezar de cero.