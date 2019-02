Lindsey Vonn se retirará tras el Mundial "con el cuerpo roto"

La estadounidense Lindsey Vonn, la esquiadora más mediática del pasado decenio, ha anunciado este viernes, a través de una carta publicada en sus redes sociales, que se retirará definitivamente tras participar en los próximos Mundiales de Are (Suecia). A sus 34 años, Vonn, cuádruple ganadora de la Copa del Mundo de esquí alpino -en la que es la mujer con más victorias (82)-, con un oro y dos bronces olímpicos y dos veces campeona del mundo, informó de que pondrá fin a su exitosa carrera tras participar en el supergigante y en el descenso de Are.

"Las últimas dos semanas han supuesto los días más desafiantes y emocionales de mi vida. Una lucha incesante entre lo que me dice mi organismo y de lo que mi mente y mi corazón creen que soy capaz", escribió Vonn, que, tras capturar bronce en el descenso de los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) decidió posponer su retirada, con miras a intentar batir el récord absoluto de victorias en la Copa del Mundo del sueco Ingemar Stenmark, 86 veces triunfal.

POR ENCIMA DE MOSER-PRÖLL

"La desafortunada realidad es que mi mente y mi cuerpo no están en la misma página. Y después de muchas noches en vela, he aceptado finalmente que no puedo seguir esquiando"; explicó la campeona de Minesota. "Competiré en el descenso y el supergigante de los Mundiales de la próxima semana en Are y ésas serán las dos últimas pruebas de mi carrera", indicó Lindsey, que hace cuatro años superó el histórico récord, vigente durante 35, de la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de los años 70, que ganó 62 carreras en la Copa del Mundo. Un récord que Vonn superó con creces.

En su escrito, la estrella estadounidense explica de forma clara su más que extensa lista de lesiones, antes de admitir que su "cuerpo está roto y no" la permitirá "tener la temporada final soñada". "Mi cuerpo me grita que PARE y ya es hora de que yo le escuche", indicó Vonn, que escribió en mayúsculas la palabra 'stop'.

"En este punto, la artritis es la menor de mis preocupaciones y espero poder seguir esquiando con mis hijos algún día. Porque, aún sabiendo lo que le queda por delante a mi organismo, ha merecido la pena. Siempre trabajé duro, contraataqué y he asumido todo lo que me ha sucedido, porque simplemente me encanta esquiar", explicó la súper-campeona estadounidense.

EVITEN HABLAR DE FRACASO

"Sinceramente, la retirada no es lo que me molesta. Retirarme sin haber alcanzado mi objetivo es lo que se quedará conmigo para siempre", admitió en su escrito Lindsey Vonn. "No obstante, puedo mirar atrás a 82 triunfos en la Copa del Mundo, 20 títulos en esa competición, tres medallas olímpicas, siete medallas en Mundiales; y puedo decir que he logrado algo que ninguna otra mujer en la HISTORIA ha hecho nunca. Y eso es algo de lo que estaré orgulloso PARA SIEMPRE", indicó Lindsey, que escribió en mayúsculas -en inglés- estas palabras.

"Así que por favor, permitid que mi historia sea la de los regresos, victorias y hasta lesiones; pero no me contéis mi historia como una de fracasos y metas inalcanzadas", sugirió. "Gracias por estos apasionante años, por apoyarme en lo bueno y en lo malo; y por haber hecho mi trabajo tan divertido. Me muero de ganas de veros a alguno de vosotros en la meta de Are, donde echaré el resto por última vez", concluyó Lindsey, que se despidió de sus seguidores con la expresión "amor eterno".