Lopetegui relata lo «duro» que fue abandonar el Mundial

El exentrenador del Real Madrid Julen Lopetegui relató lo duro que fue ser despedido de la selección española a solo días del debut en el Mundial de Rusia. «Fue un momento muy duro y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que fue injusto. Fue una experiencia muy difícil», explicó el técnico a la BBC.

Días después de anunciar que entrenaría al Real Madrid después de la Copa del Mundo, Lopetegui fue destituido e inmediatamente tuvo que coger un avión desde Moscú a Madrid. «No dormí. No sabía ni dónde estaba. Un día estaba en Rusia en el Mundial y al otro estaba en el Santiago Bernabéu. Fue duro que me dijeran que tenía que dejar el Mundial, era un sueño», reflexionó.

Con el Madrid, su suerte no cambió y tras perder la Supercopa de Europa, una mala racha en liga hizo que Lopetegui fuese despedido tras caer 5-1 con el Barcelona. «Tienes la esperanza de tener tiempo para encontrar una solución. Estábamos seguros de que se iba a dar esta situación. No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo», reconoció Lopetegui. Pese a ello, el técnico vasco no guarda rencor al Real Madrid. «Nunca diré una mala palabra acerca del Real Madrid», concluyó.