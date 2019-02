Muere un futbolista aficionado en pleno partido en el Parque Deportivo Ebro

Eduardo N. C. tenía 39 años. Estaba casado y era padre de dos hijos de corta edad. "Un niño de 6 años" y una niña "de dos o tres" años, según las fuentes consultadas. Al niño, Eduardo se lo llevaba casi todos los partidos y en muchas ocasiones aprovechaba para "pelotear con él en el descanso". Casualmente hoy su hijo no le acompañaba. Eduardo ha muerto esta mañana en el Parque Deportivo Ebro, donde jugada con su equipo, el Inter Zaragoza, un partido de Segunda Regional de fútbol siete de la Liga Delicias, una competición privada muy conocida y extendida en el deporte aficionado de la capital aragonesa.

Apenas pasaban cinco minutos de las 10.30h. --hora de inicio del encuentro que enfrentaba al Inter con el River 2008-- cuando, tras sacar de banda, Eduardo se ha desplomado súbitamente. El árbitro del partido, Víctor Belsué, estaba apenas a unos metros. "Inmediatamente me he dado cuenta de que era grave y he gritado para que llamaran a una ambulancia. He tenido una mala sensación desde el primer instante. No entiendo y no quiero meterme en cosas médicas pero creo que ha muerto casi en el acto. Es mi sensación", ha comentado el colegiado a este diario.

El propio árbitro, jugadores de los dos equipos y gente del público se han preocupado de atender a Eduardo mientras llegaba la ambulancia --"ha venido muy pronto, en menos de 15 minutos"--, tapándole con prendas de abrigo e intentando reanimarle. "Le llamábamos por su nombre dándole pequeñas palmaditas en las mejillas para ver si nos oía, pero nada...", ha narrado el árbitro Víctor Belsué. Los sanitarios del 061 han intentado recuperarle durante varios minutos pero ha sido en vano. A las maniobras de reanimación se ha unido una segunda ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyos integrantes tampoco han podido hacer nada.

Al campo han acudido la esposa, el hermano y los padres del fallecido, por lo que se han vivido intensas escenas de dolor. A última hora de la mañana un vehículo de la Sangre de Cristo trasladaba el cadáver tras el consiguiente permiso decretado por el juez.

Se han suspendido todos los partidos previstos durante la mañana de la Liga Delicias en el Parque Deportivo Ebro. Esta competición guardará además un minuto de silencio en todos los duelos de la próxima jornada y no se descarta algún acto de homenaje añadido en memoria de Eduardo.

Antes de pasarse a la Liga Delicias, Eduardo N.C. jugada en la tercera división de fútbol siete sénior de la Federación Aragonesa, concretamente en el equipo Cafés El Criollo. Es a esa etapa a la que corresponde la foto que acompaña esta información.