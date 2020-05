Nuevo adiós de Nano Modrego

Nano Modrego no continuará en el Fútbol Emotion la próxima temporada y apenas cuatro meses después de su regreso tras su marcha y experiencia en el Cuarte de Tercera División de fútbol vuelve a salir de la disciplina del Siglo XXI. De mutuo acuerdo, club y jugador han decidido no seguir la próxima campaña y no estará a las órdenes del nuevo técnico David Marín, por lo que se cierra así su cuarta etapa.

El pívot ha sido una referencia en el fútbol sala a nivel nacional durante las últimas dos décadas en la que ha formado parte de la élite de este deporte. Campeón de Liga con el Inter en la temporada 2013-2014, gran parte de su carrera la ha desarrollado en el Sala 10 con el que este miércoles, a sus 39 años, cierra su cuarto ciclo en el cuadro aragonés. En su haber, es el jugador del club con más partidos jugados en Primera División (318), el máximo goleador de la entidad en toda su historia entre División de Honor y Primera División (216 goles), en playoff (14 goles) y en Copa de España (4 goles). Un pedazo de historia del conjunto zaragozano.

“El club quiere agradecer a Nano toda su entrega, compromiso y lo mucho que ha hecho por la entidad en sus distintas etapas y, especialmente, en esta última en la que dejó todo para ayudar al club de su vida. Gracias, Nano. El Fútbol Emotion Zaragoza te desea muchos éxitos en tu nueva etapa tanto deportiva como profesional y ¡hasta siempre! Esta es tu casa”, indicó el club.

De esta forma, el Fútbol Emotion Zaragoza continúa confeccionando su proyecto de la próxima temporada. La semana pasada el club anunció el adiós de Santi Herrero y Marcelo Almeida de los banquillos, aunque continúan en el club como responsable de la Fundación y director de las categorías inferiores respectivamente, y la llegada de David Marín, un entrenador con una gran experiencia en el sala nacional. Este proyecto deberá continuarlo sin Nano Modrego, que está dando sus primeros pasos en el mundo de la docencia.

A través de Twitter, el jugador quiso dedicar unas palabras a un club que le ha dado todo en el deporte: “Ya es oficial que no continuaré en el Fútbol Emotion. Quiero agradecer sobre todo a Santi Herrero su confianza en mí. Nueva vida, nuevos retos por delante y el orgullo de haber podido defender esa camiseta hasta en los momentos más duros y complicados”, concluyó el pívot aragonés.