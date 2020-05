La polémica se instala en los playoffs de Segunda B y Tercera

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, paralizó y sembró la incertidumbre al decidir que los campeonatos de Segunda B y Tercera se daban por concluidos y puso en marcha unos playoffs exprés, que están provocando enorme incertidumbre y todo tipo de comentarios e, incluso, el enfrentamiento entre clubs, aficiones, presidentes, entrenadores y jugadores, que no cesan de cruzarse acusaciones ante la sospecha de que si, finalmente, no se pueden jugar esas eliminatorias, los líderes de cada grupo ascenderán automáticamente de categoría, cosa que no recoge documento alguno pero que, más de un presidente, como Miquel Bestard, de la Federación Balear, ya ha prometido a más de un equipo, concretamente al Atlético Baleares. Eso sí, una circular este martes de la Federación estableció las fechas, entre el 18 y el 26 de julio para esos playoffs y hasta primeros de agosto en la fase adicional de Tercera, y algunas de las normativas, como confirmar la participación antes del 4 de junio. Los entrenamientos grupales comenzarían el 1 de junio.

En Aragón, ni el Ejea ni el Ebro juegan ese playoff, mientras que en Tercera las eliminatorias, que se disputarían en el Pedro Sancho, serán Tarazona-Aragón y Teruel-Brea y los ganadores se medirán en la final por subir. Si se juega, claro. Es evidente que la situación es distinta cuando se habla de Segunda B, con equipos casi profesionales, o de la Tercera. Pero las dificultades son enormes en el apartado económico, para acabar la temporada y para realizar los test, si bien la RFEF anunció en su comunicado un acuerdo con Mupresfe para hacer test gratuitos. A todo ello hay que añadir que muchos viven en instalaciones municipales, ahora cerradas.

Todo empezó con las sospechas mostradas por Pablo Alfaro, entrenador del millonario Ibiza de Amadeo Salvo (segundo del Grupo I de Segunda B), y secundadas por Joaquín Parra, presidente del Badajoz (tercero del Grupo IV), que coincidieron en denunciar que los líderes de cada grupo (Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena) podían simular o provocar falsos positivos de coronavirus para que se suspendiera la competición y así ascender directamente. «Hay clubs», dijo Alfaro en la cadena SER, «a los que les interesa no jugar el playoff, de ahí que piense que pueden haber contagios sospechosos». «Es una realidad que tememos, sí», añadió Parra, «pues sabiendo que es la puerta para ascender, nos tememos que pasen cosas raras». Lo que empezó así ha terminado con un recurso de alzada presentado por el San Fernando, sexto del Grupo IV, ante el CSD para que anule estos playoffs.

La sensación que tienen muchos de los equipos implicados es que, con las elecciones a la vista, Luis Rubiales no se ha atrevido a dar por terminados los campeonatos. Y, en ese sentido, el presidente ha preferido contentar a todo el mundo (o casi) y crear estas eliminatorias, de momento poco definidas. Todos piensan que si, finalmente, Sanidad ve complicado que se celebren, Rubiales quedará como el presidente que lo intentó y punto.