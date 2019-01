Rubiales: «Algo ha fallado en el control económico de la Liga»

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), criticó ayer en Zaragoza la estructura de los horarios en el fútbol profesional, que está causando una disminución de asistencia en el fútbol modesto. Rubiales aclaró que hay que estudiar el sistema actual pero recalcó que la Federación Española no tiene la competencia sobre los horarios. «Es muy importante que se vea el fútbol desde la perspectiva de un negocio pero no todo debe ser un negocio. El fútbol es un deporte en el que hay que fomentar los valores. Además, el fútbol modesto se ha quedado sin horarios debido a que el profesional abarca todos los horarios desde el viernes al lunes».

El presidente planteó la perspectiva de la Federación proponiendo «un impulso» pensando más en el beneficio de cara al aficionado y también de los protagonistas que están en el césped. «No hay que pensar en China o en otros países ni tampoco en el dinero que genera. No se puede jugar a determinadas horas de la noche en lugares que haga mucho frío o al mediodía en verano en lugares donde haga mucho calor». Para que se consiga un verdadero cambio, la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional deben ir de la mano en búsqueda de una solución que beneficie a todos. «Desde que llegué a la presidencia invité a Tebas a colaborar. He visitado la Liga y aunque en ocasiones tenemos diferentes puntos de vista, tenemos la oportunidad de negociar y hacer cosas que beneficien al fútbol español. No quiero una situación de tensión aunque si vemos que no se avanza en cuestiones que nos competen vamos a tener nuestro margen de actuación», comentó Rubiales sobre su relación con el presidente de la LFP, Javier Tebas. «Algo ha fallado en el control económico de la Liga que no ha funcionado», declaró sobre la crítica situación del Reus y confirmó que están a la espera de los «documentos que nos aporten desde los compradores». Rubiales comentó la necesidad de aprender sobre la situación. «Pido a la Liga que para enriquecer haga partícipe a la Federación ya que es el ente gestor del fútbol español y queremos aportar con nuestros profesionales para ayudar en todo momento». Rubiales, que tuvo como motivo de su visita el 97º aniversario de la Federación Aragonesa de Fútbol, pisaba Aragón 15 años después de que lo hiciese el antiguo presidente de la Federación Española debido a las malas relaciones entre el presidente de la Federación Aragonesa, Óscar Fle, y el expresidente de la Española, Ángel María Villar. «Son unas relaciones que están in crescendo cada día y la Federación Aragonesa cada vez participa más mostrando su postura a cambio de atender sus proposiciones», ensalzó Rubiales sobre el cambio de tercio en las relaciones con la Federación Aragonesa.

Tras la visita a las instalaciones federativas del Puente Santiago, las cuales Rubiales calificó con un «sobresaliente» y que pertenecen a la Federación Española, el presidente de la RFEF quiso trasladar la intención de que puedan pasar a tener la titularidad de la Federación Aragonesa. «Esta es una vieja aspiración y valoro gratamente que un presidente tenga esta voluntad de hacerlo posible», apreció Óscar Fle.

Rubiales también comentó la creación de un comité de sedes que designarán las visitas de la selección española a las diferentes ciudades españolas debido a que La Romareda no ve un partido de La Roja desde el año 2003. «Zaragoza cumple perfectamente los requisitos para albergar un partido internacional aunque hay informes de la UEFA respecto al estadio que habría que mejorar». Sobre las críticas del VAR, el canario no quiso entrar a valorar las «cuestiones técnicas» y confirmó que el VAR «está para quedarse». El máximo mandatario de la RFEF estuvo presente en la Ofrenda a la Virgen del Pilar por parte de la Federación y presenció en el palco de La Romareda el Real Zaragoza-Oviedo.