La semana de Alocén

«Un sueño hecho realidad... Muy feliz de poder haber jugado mi primer partido con la selección absoluta. Muchas gracias por esta oportunidad @BaloncestoESP». Ese fue el mensaje, a modo de despedida, de Carlos Alocén antes del partido de ayer entre España y Turquía. El zaragozano se había quedado fuera de la convocatoria la noche anterior al encuentro, pero la experiencia ya no se la quita nadie. Carlos Alocén es internacional absoluto, el número 17 en la historia del baloncesto aragonés.

Desde luego, el zaragozano no olvidará nunca el mes de febrero del 2019. Primero fue la llamada de Sergio Scariolo el martes 12 de febrero. «Carlos Alocén es uno de los jugadores más prometedores de la cantera, todavía es U20 y ya en Zaragoza esta temporada en ACB ha demostrado que está preparado para afrontar este reto», explicó el seleccionador absoluto sobre la llamada a un joven de 18 años recién cumplidos, el primero nacido en el año 2000. El lunes 18 el zaragozano viajó a Guadalajara para empezar a trabajar junto con los otros 13 elegidos, entre los que se encontraba su compañero en el Tecnyconta Jonathan Barreiro y el también zaragozano Rodrigo San Miguel. La última vez que habían coincidido dos aragoneses en la absoluta, Alocén todavía no había nacido.

«Los primeros entrenamientos han ido muy bien, el grupo me ha acogido muy bien, ya me avisaron de ello, y estamos entrenando al máximo. Scariolo me dijo que jugara como yo sé, que no me cortara y sobre todo que jugara con libertad y me lo pasara bien», explicó Alocén desde Guadalajara, donde la selección estuvo concentrada antes de viajar a Riga el jueves 21 de febrero. A su llegada a la capital letona recibió otra gran noticia: estaba en la lista de doce elegidos para el partido. Y el viernes 22 de febrero fue la fecha elegida para que Carlos Alocén inscribiera su nombre en la lista de jugadores internacionales absolutos.

Sergio Scariolo le dio la alternativa a 2.21 del descanso y esos fueron los minutos que estuvo en la pista. «Te entran las mariposillas en el estómago pero al final sales e intentas hacer lo mejor para el equipo y disfrutar en la pista. Ojalá sean los primeros minutos de muchos más en los años que vienen. Es mi primera victoria con la selección, así que es un día redondo, para enmarcar», lo describió el propio jugador al término del partido. De Riga a Tenerife, donde España cerró ayer las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China. Alocén fue el descarte de Scariolo junto a Barreiro, lo que no empaña su gran semana.

El base está creciendo a pasos agigantados. En los últimos años se había convertido no solo en una de las grandes esperanzas de la cantera del Tecnyconta sino también en una gran promesa del baloncesto europeo. Había sido un habitual y una referencia en las categorías inferiores de la selección española mientras en Zaragoza continuaba su progresión en el júnior y el equipo de Liga EBA. El verano pasado, el club apostó por él renovándole por cuatro temporadas y convirtiéndole en jugador de la primera plantilla con 17 años. Porfirio Fisac le ha dado minutos, y minutos importantes, y Alocén ha respondido con algunas actuaciones brillantes. La llamada de la absoluta es un premio y un reconocimiento. Ahora tiene por delante la parte más difícil del reto, consolidarse en la élite.