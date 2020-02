El Zaragoza CFF encaja otra goleada a domicilio (3-0)

El Zaragoza CFF volvió a encajar una goleada a domicilio, la tercera consecutiva desde la victoria en Pozuelo de Alarcón. El equipo aragonés cayó esta vez en Badalona ante el Seagull, un rival directo que dejó muy encarrilado el partido en el arranque del partido y que mantuvo a raya al equipo zaragozano. Tras la última victoria en casa con remontada incluida ante Osasuna no pudieron las blanquillas continuar sumando y perdieron 3-0.

En cinco minutos el Seagull anotó dos goles que dejaron el duelo a merced de otro milagro como el de la semana anterior. Al cuarto de hora anotó Garrote el primero y, enseguida, Alba Gordo amplió distancias.

Tras el descanso, las chicas dirigidas por Nacho Bracero trataron de buscar un gol que les metiera de lleno en el partido y fueron las dominadoras de la pelota, pero no conseguían acercarse con excesivo peligro a la meta defendida por Aída Rodríguez. Por si fuera poco, ya casi en el tiempo de descuento y con las aragonesas volcadas, Alicia Fuentes culminó una goleada más a un Zaragoza CFF que no termina de echar el cerrojo en defensa y que suma 21 goles encajados en los últimos siete partidos y que no deja su meta a cero desde la primera jornada de Liga.

El equipo aragonés vuelve a distanciarse con el Eibar, primer clasificado que no es un filial, ya que las vascas se impusieron a domicilio al Pozuelo de Alarcón (0-3), por lo que la diferencia aumenta hasta los nueve puntos.

Ficha técnica:

3- Seagull: Aída Rodríguez, Xenia, Queralt, Uribe, Alba Gordo (Alicia Fuentes, m.71), Garrote (Carmona, m.80), Carla Cotado, Esther Sola, Akane (Josselin, m.75) y Claudia Barea (Guerrero, m.88).

0- Zaragoza CFF: Elena Casao, Thompson, Lucía Fuertes, Nora, Bassett (Sanaú, m.80), Laura Martínez, Marta Valero (Madeline, m.46), Ali Pérez (Elena Valej, m.57), Naima García, Spitler y Carola (Morales, m.80).

Goles: 1-0, m.15: Garrote. 2-0, m.20: Alba Gordo. 3-0, m.89: Alicia Fuentes.

Árbitra: Márquez Redondo (Comité Catalán). Sin amonestaciones.

Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio Municipal de Badalona.