Fisac: "Estoy convencido de que Yusta y Bell-Haynes seguirán"

Cumplido ya el objetivo de la salvación, el Casademont Zaragoza afronta las dos últimas jornadas de la Liga regular con la clasificación para disputar competición europea entre ceja y ceja. El equipo aragonés tiene a tiro la posibilidad de acceder a la Basketball Champions League y, para ello, se impone lograr el triunfo el viernes ante un Granada que se juega la vida y en el cierre del curso en Girona. Pero en el club ya se trabaja desde hace días en el diseño de la plantilla de la próxima campaña que, “si no me echan”, volverá a ser dirigida por Porfi Fisac.

El técnico, pilar básico de la comisión deportiva encargada de la confección del futuro plantel, transmite su plena convicción de que jugadores clave como Bell-Haynes o Yusta seguirán en el Casademont. A ambos les resta un año de contrato, pero el contrato del base incluye una cláusula de salida hacia Euroliga y el alero español cuenta con el interés de varios clubs de la ACB. “Estoy convencido de que seguirán”, ha aseverado Fisac este martes en una entrevista en Radio Marca Zaragoza. “Pero yo me equivoco mucho”, ha advertido justo después el segoviano.

"Con Yusta me pasa como con Aday, creo que me necesita de verdad. Me gustaría que renovara por varios años más"

Fisac cuenta con Yusta, al que dirige un mensaje idéntico al que mandó a Aday Mara a estas alturas del año pasado. “Con Santi me pasa como con Aday, me necesita de verdad”, asegura el entrenador, que admite que le gustaría que el madrileño “renovara por varios años más” pero asume que “si viene un equipo de Euroliga con dinero poco se puede hacer, aunque Santi es un chico inteligente que sabe que Zaragoza es el mejor sitio para seguir creciendo”.

El técnico, que afirma que “ni hay ningún jugador fichado ni ninguno que se vaya a ir seguro”, tiene claro que la espectacular temporada de Bell-Haynes amenaza su continuidad en Zaragoza, pero “está a gusto aquí, pero tiene esa cláusula de salida a Euroliga, si bien no es fácil entrar en un club de estos. Ha hecho méritos para estar con nosotros el año que viene y hacernos competir en Europa y llegar a una Final Four, pero jugar en Europa lo facilitaría todo”, insiste Porfi, que no se hace ilusiones con la posibilidad de lograr la cesión de Alocén desde el Real Madrid. “¿Si me gustaría que volviera? Es como si le preguntaran al Real Madrid si quiere que vuelva Doncic. Lo veo difícil porque creo que tiene sitio allí y tendrían que darse muchas circunstancias. Ojalá pudiéramos volver a contar con Alocén, pero es muy complicado”.

Así que, de momento, tienen contrato con el Casademont para la próxima temporada Bell-Haynes, Cuevas, Langarita, Miguel González, Sulejmanovic, Traoré y Mencía. “Tienen contrato, sí, pero no tienen la continuidad asegurada”, matiza el segoviano.