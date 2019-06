La bolsa del jueves 13 de junio del 2019

Nueva jornada de transición en las bolsas. Los inversores no saben a qué atenerse. Las señales que llegan sobre el devenir de la pugna comercial entre Estados Unidos y China no resultan alentadoras y alejan la posibilidad de un acuerdo. Todavía no está ni siquiera claro que Donald Trump y Xi Jinping se vayan a reunir en la cumbre del G-20 de finales de mes en Japón. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ha asegurado que no hay contactos previstos a ningún nivel. Y a ello se han sumado las nuevas amenazas del presidente de la primera economía del mundo, que ha asegurado que se está planteando imponer sanciones a las empresas europeas que participan en el gaseoducto Nord Stream 2, que une Rusia y Alemania. Otro nuevo foco de incertidumbre. Así las cosas, el Ibex 35 apenas ha subido el 0,09%, hasta los 9.247,1 puntos.