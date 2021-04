WhatsApp impulsa los pagos en su app para competir con Bizum

¿Te imaginas poder realizar pagos a través de WhatsApp? Pues eso está cada vez más cerca. La plataforma social de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, trabaja para impulsar en todo el mundo WhatsApp Pay, una nueva funcionalidad que puede suponer un cambio trascendental para su negocio y convertir la aplicación en una herramienta cada vez más omnipresente que plante cara a otros sistemas de envío de dinero como Bizum.

En junio de 2020 WhatsApp lanzó esa característica en Brasil pero tan solo una semana después la detuvo por las críticas de que podría incurrir en violaciones de la leyes de competencia y de privacidad. La amenaza de multas paralizó una decisión que se reactivó el 31 de marzo, cuando el Banco Central brasileño dio luz verde a que la app trabaje con Visa y Mastercard para permitir las transacciones entre usuarios privados, pero no para realizar compras en comercios digitales, la intención inicial de WhatsApp. Facebook está buscando aprobación de las autoridades para que eso sea posible en el futuro, según adelantó Reuters.

La admisión de las autoridades financieras brasileñas abre la puerta a WhatsApp para que experimente con la funcionalidad de pago en su segundo mayor mercado mundial. Casi la mitad de los 213 millones de personas que viven en Brasil se comunican a través de la aplicación móvil. Aún no hay una data específica del lanzamiento del sistema de pagos, pero WhatsApp ha asegurado que se producirá tan pronto como sea posible.

El desembarco en Brasil supone el segundo paso de WhatsApp para impulsar su conversión en una herramienta de pago. Tras dos años de negociaciones con las autoridades, el pasado noviembre la India se convirtió en el primer país del mundo en aceptar los pagos a través de la aplicación.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han llevado a que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley pongan la vista en el jugoso negocio que supone la India. WhatsApp cuenta ahí con 459 millones de usuarios activos al mes, según la firma App Annie, lo que supone hasta el 20% del total de usuarios que tiene en todo el mundo.

Starting today, people across India will be able to send money through WhatsApp 💸 This secure payments experience makes transferring money just as easy as sending a message. pic.twitter.com/bM1hMEB7sb