Carlos Naya, un músico aragonés camino de los Goya

El fenómeno Las niñas de Pilar Palomero sigue su curso cuatro meses después de su estreno. El lunes se conocerán las nominaciones a los Premios Goya y todo el equipo espera ese momento. También lo hace el zaragozano Carlos Naya, compositor del tema principal Lunas de papel, una canción cuya melodía recuerda a la de un coro escolar. Su estilo costumbrista emula el paso de la infancia a la adolescencia y madurez a través de símbolos como la fruta de miel o la llegada del invierno.

Lunas de papel tiene su aparición en uno de los momentos clave del filme y curiosamente, apunta Carlos Naya, «fue la primera idea, aunque tuvimos que cambiar después la estructura para adecuarla a los tiempos de la escena». Palomero, explica el compositor, «no quería una canción que recordara a la música de campamento o a la religiosa, que no tuviera un tono ambiguo ni sofisticado», para huir así de que la melodía resultara «pomposa o naif y que se adecuara al ambiente pero con elementos que representaran la profundidad emocional del personaje de Celia» y el momento de transición en el que se encuentra.

La canción está repleta de contrapuntos para «representar ese paso, en algunos casos crítico, de encontrar una propia voz en la madurez», explica Naya. Por ello, alterna entre conceptos «que te mecen y recuerdan a la infancia», como el que da nombre a la pieza, lunas de papel o fruta de miel con el trabajo en el campo o la llegada del invierno, que aluden a «las dificultades de entrar en la adolescencia», según narra Naya.

El lunes se darán a conocer las nominaciones a los 35º Premios Goya, entre las que podría estar Las niñas y su canción original. «Conozco a Pilar desde hace varios años y sé que es una persona muy talentosa. Le pusimos toda la energía e ilusión al proyecto, pero es que aún así nos ha sorprendido y emocionado a todos la locura y repercusión que está teniendo en el panorama nacional audiovisual», añade Naya que continúa: «Me suele pasar que con estas cosas no me pongo nervioso hasta un poco antes. Creo que porque aún no soy consciente y no le doy mucha bola».

Además de la aportación musical, Naya estuvo colaborando con el elenco de actrices: «Trabajé con ella en la fase de preproducción, para guiarla en lo que imagen se refiere. Tuvimos que ensayar para que de una manera gestual pudieran defender la canción delante de la cámara». Finalmente, las voces de Lunas de papel están interpretadas por el coro de Amici Musicae, dirigidos por Isabel Solano. Estuvieron probando combinaciones entre las actrices y la formación musical, «no queríamos que sonara excesivamente profesional», explica.

El ambiente costumbrista le viene influenciado a Carlos Naya por su afición, entre otros géneros, al folclore latinoamericano. «Se trata de música escrita por gente sencilla, que narra emociones complejas desde esa misma sencillez. En Lunas de papel quería lograr eso», quiere apuntar el compositor. Entre otras canciones, una de las que le sirvió de referencia conceptual fue la versión del son cubano El vaivén de mi carreta, interpretada por Eliades Ochoa.

Graduado en comunicación y profesor de audiovisuales, Carlos Naya ha participado anteriormente como compositor para programas de televisión y realizó el diseño de sonido de su último cortometraje A un metro y medio.

Actualmente, Naya se encuentra produciendo junto a su hermano un documental sobre José María Javierre, ciclista aragonés que en 1909 fue el primer español en participar en el Tour de Francia. El objetivo de este proyecto, recuerda Naya, es el de poner en valor la figura poco conocida de Javierre y retratar la «aventura épica que era el ciclismo» en aquella época. «Poco tenía que ver con la competición técnica que es en la actualidad. Tiene que ver más con el concepto que tenemos ahora de alpinismo. Algunos se perdían por el camino, otros ni la acababan» señala.

Las niñas ha logrado por el momento la Biznaga de Oro del Festival de Cine de Málaga, cuenta con seis nominaciones a los Forqué, previstos para el 16 de enero, y se presentó en la Berlinale con un gran éxito por parte del público y unas críticas muy positivas.