Una cosecha variopinta

Para hablar de Kase.O a estas alturas prácticamente no hay que explicar nada. Es una estrella de la música y lo ha conseguido conquistando territorios inexplorados desde el rap. Los oscenses Kiev cuando nieva son el paradigma de la denominada clase media de la música aragonesa, un grupo ya con recorrido cuya propuesta indie apostando por un particular código expresivo ha ido conquistando escenarios sobre todo en la comunidad. Erin Memento es el modelo de una artista que trata de lanzar su carrera musical con un particular estilo en el que los sonidos electrónicos suman en su apuesta rock. Los tres artistas, muy distintos entre sí y en diferentes realidades en este mundo, son los grandes favoritos de la vigésimo primera edición de los Premios de la música aragonesa ya que todos ellos cuenta con tres nominaciones según se ha desvelado esta tarde en un acto celebrado en el Espacio Ambar de Zaragoza. A él han asistido además de los organizadores de Aragón Musical, Sergio Falces y David Chapín; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea; el responsable de marca de Cervezas Ambar, Javier Pomar; y el responsable de Covah Rampa sonido e iluminación, José Manuel Glaria.

Un año más, las estrellas consagradas se mezclan con los talentos emergentes en unos premios que pretenden, sobre todo, «llamar la atención sobre el panorama musical aragonés», ha reivindicado un Sergio Falces, que ha canalizado la esencia de estos galardones: «Que por un día estén juntas todas las músicas y tribus, muy diferentes entre ellas».

Es así como se puede entender que los grandes favoritos seran Kase.O (solista, directo, canción y audiovisual), Kiev cuando nieva (grupo, álbum, producción y portada) y Erin Memento (epé, canción, proyección y producción) o que Elem que acaba de publicar su primer EP, Lapso, se codee con ellos con tres nominaciones (proyección, epé y portada). Con dos, dentro de los que más han acumulado, se pueden ver a Cuti Vericad (solista y directo), El Momo (álbum y producción), Lionware (solista y audiovisual), Santoral (álbum y grupo), Lux Naturans (EP y canción) y The Kleejoss Band (directo y grupo). Y, tras estos, con una nominación un buen número de músicos. Entre otros, El verbo odiado, Viki Lafuente, El galgo, EFFE (directo), 13Krauss, Bladimir Ros, AliciaGe, Carmen París, La ronda de Boltaña,Blues Whale, Sick Brains, Fongo Royo, Dadá, O’Carolan y Ørbita (portada de Guillermo Arroyo. Es decir, un reflejo de la variedad de la música aragonesa que, ciertamente, es muy complicada valorar a una propuesta en relación con la otra pero es el juego de los premios. A todos los artistas hay que añadir también las nominaciones a Bombo y Platillo, Desconciertos de la Sala López, Festival Amante, Periferias, Las Armas, Rock & Blues, El Veintiuno y la sala López y las de los disc jockeys, que este año han recaído en Andrés Campo, David Meiser, Dj Pendejo y Starkytch Pinchadiscos.

La principal novedad de esta edición que se celebrará el 13 de marzo (20.00 horas) es la ubicación ya que este año se celebrará en el Teatro Olimpia de Huesca aunque volverá a estar conducida por Irene Alquézar y Luis Cebrián. «Nos está costando mucho sacarlo adelante (el Ayuntamiento de Huesca no ha querido entrar más que como colaborador y la DPH ni siquiera eso) –ha explicado Falces– pero estamos enamorados del sitio. Y tener claro que ya que se ha abierto el melón luego llegará Teruel». Las entradas saldrán a la venta próximamente a un precio de 10 euros y se podrá ver en diferido en Aragón TV.

El cartel de este año está firmado por el músico oscense y Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha Javier Aquilué, que, ha destacado Falces, «ha tenido total libertad creativa para llevarlo adelante y si no miren el cartel».

Al acabar la gala, la fiesta continuará, «como no podía ser de otra manera», en la sala El Veintiuno de Huesca (con su nombre precisamente surgió la primera idea de llevar esta edición de los premios a la capital oscense) donde habrá una fiesta con música de los nominados y habrá también comida para todos los que hayan acudido a la gala. En ese sentido, José Manuel Glaría ha animado a todo el mundo «a no ser perezoso e ir a la gala como hace la gente de Huesca cuando se celebra en el Teatro Principal».

Lista de nominados completa (en este enlace)