José Luis Corral: «La historia relegó durante siglos a la mujer; también pasó con la reina Petronila»

El historiador, escritor y Premio de las Letras Aragonesas del 2017, José Luis Corral, acaba de publicar su novela número 25: 'La reina olvidada', en la que narra la vida de la reina Petronila (1136-1173) y rescata la memoria «de una de las mujeres más interesantes de la Edad Media». Su nuevo libro, que forma parte de la colección 'La historia de Aragón en novela' de la editorial Doce Robles, se presentará el lunes en la sede del Coso de la Caja Rural de Aragón.

-¿Olvidada por qué y por quiénes?

-Olvidada porque la historia durante siglos, y sobre todo la que se escribía en el XIX, obvió a las mujeres y las relegó prácticamente a ser floreros del pasado. Petronila también ha sufrido ese olvido. Por eso, lo que he pretendido con esta novela es recuperar la memoria de una reina que fue importantísima no solo en la historia de Aragón, sino también en la de España. Tanto es así que gracias a su matrimonio con Ramón Berenguer IV, el Conde de Barcelona, se construyó esa formación social y política tan extraordinaria que fue la Corona de Aragón.

-Como cuenta en la novela, en su propia época también se le intentó apartar.

-Sí, porque Petronila quiso reinar. De hecho, durante dos años, cuando murió su esposo y su hijo Alfonso II era menor, fue la reina efectiva de Aragón. Pero como era una mujer la nobleza aragonesa no dejó que gobernara. La apartó y ella tuvo que hacer de tripas corazón. Y desde entonces ha sido una mujer muy poco considerada y a la que no se le ha dado la importancia que tuvo.

-En la novela echa la vista un poco más atrás y cuenta todos los antecedentes previos al nacimiento de Petronila.

-Sí, en el primer capítulo sitúo un poco al lector. Cuando Alfonso I el Batallador muere, Aragón se queda sin rey y el único heredero era su hermano Ramiro II el Monje, que tuvo que abandonar los hábitos, sentarse en el trono y cumplir con la primera obligación de un rey: tener descendencia. De su unión con Inés de Poitou nació Petronila, sobre cuya figura recayó el peso de la historia y el futuro de la Corona de Aragón. Además, siempre fue consciente de que fue engendrada por sus padres por una obligación casi política. De hecho, su madre se marchó a Francia a los tres meses de nacer Petronila.

-Eso debió marcar su vida...

-Por supuesto. Además nunca conoció a su madre. Que se sepa nunca se escribieron cartas y no se volvieron a ver. Petronila tuvo desde muy pequeña su destino prefijado: ser la reina de Aragón y transmitir la realeza aragonesa con su sangre. En la novela me permito la licencia e imagino a Petronila pensando en su madre. Esa relación personal tiene importancia en el libro.

-La vida de Petronila contiene unos ingredientes narrativos muy potentes.

-Es una de las mujeres más interesantes de la Edad Media. Inteligente y responsable, y muy alejada del arquetipo decorativo de las mujeres de esa época. Hay que recordar que su marido, Ramón Berenguer IV, le llevaba 23 años de diferencia. Todas esa relaciones personales y amorosas están muy presentes en la novela. Quería dar a conocer todas esas relaciones y también recuperar la memoria de esta reina de Aragón.

-¿Por qué decidió escribir la novela en primera persona, en la voz de Petronila?

-Quería hacer una especie de autobiografía de Petronila, meterme en su cabeza y contar cosas. Como tenemos muy poca documentación de su vida, me interesaba presentarla desde su propia perspectiva. Por eso, el esfuerzo más importante para mí ha sido meterme en su cabeza, que, además, es la de una mujer. Petronila empieza a escribir la novela el último año de su vida, cuando tiene 38 años, una edad a la que la gente de esa época ya se solía morir. Por eso la novela se interrumpe bruscamente cuando muere.

-¿Cómo pergeñó la novela?

-Mi primera idea era escribirla con seudónimo. La autora iba a ser una escritora catalana llamada Petra Ramírez, pero al final se decidió publicarla con mi nombre y también me pareció bien. Lo decidimos en el último momento. De hecho, el boceto de la portada original lleva el nombre de Petra Ramírez. Al principio me lo planteé también como una especie de experimento para ver si mis novelas se venden por el nombre o porque son buenas...

-‘La reina olvidada’ forma parte de la colección de novelas sobre la historia de Aragón publicada por Doce Robles.

-De vez en cuando me gusta escribir con pequeñas editoriales como es el caso de Doce Robles, pequeña en volumen económico pero grande por lo que está haciendo. Ya publiqué con ellos 'La Corona de Aragón: manipulación, mito e historia', que no forma parte de esta colección. Con esta serie, La historia de Aragón en novela, están consiguiendo difundir la historia, que es lo que me propuse yo cuando empecé a escribir. Están haciendo una labor extraordinaria y quería formar parte de eso.