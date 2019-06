José Mercé y Tomatito, flamenco De verdad

José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, presentan hoy sábado, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal de Zaragoza, dentro del 6º Festival Flamenco, su último disco juntos, De verdad.

La alianza entre ambos intérpretes la están llevando en una amplia gira por escenarios de todo el mundo con el objetivo conjunto de reivindicar el flamenco como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece.

Su actuación sobre los escenarios es una reivindicación del flamenco más puro y una lección magistral de este arte, con un disco de alto nivel, cuya grabación se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce.

«En De verdad tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas…», subraya Tomatito, guitarrista y productor del disco, en una nota de prensa.

«Yo nunca me he ido del flamenco. Yo hago otras cosas pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera», concluye.

Por su parte, Mercé recuerda que los dos han nacido «flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como Al alba como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en De verdad».

De verdad desvela, pues, las raíces del flamenco más puro que quedan al descubierto con una colección de canciones compuestas por Kiki Cortiñas que permiten a los dos maestros lucir sus mejores galas como intérpretes.

«Eso lo tenemos que dar nosotros. Y nosotros no somos recién llegados. Sabemos sacar lo mejor de nosotros en el estudio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros no tenemos que pensar las cosas, tenemos que hacerlas como sabemos», subraya Tomatito.

Mercé y Tomatito, cada uno por su lado, han coqueteado a lo largo de sus respectivas carreras con el pop, el jazz o el clásico moderno y han alcanzado las mayores cotas de popularidad en cada uno de los estilos que han tocado, pero ambos necesitaban volver artísticamente a sus orígenes musicales con una gira como la que están llevando a cabo y que ahora llega a Zaragoza.

RAP, COUNTRY Y MÁS

Pero más allá del flamenco, la jornada musical en Zaragoza tiene ritmos para todos los gustos. Y así, en el Cenro Cívico Delicias se celebra la segunda semifinal de Ases de Barrio, el primer campeonato juvenil de batallas de rap, bailes urbanos y bandas de música organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, a través del programa 12 Lunas. Se trata de una iniciativa de ocio cultural para menores de 30 años que se celebrará en horario de 16 a 22 horas. En total, 85 jóvenes van a participar en la primera edición de este campeonato.

Entre el resto de las múltiples propuestas, destacan el concierto del «artista libre», como él se define, Xoel López en la sala Oasis y de los zaragozanos Facundo, en La casa del loco. Y de músicos zaragozanos y también turolenses se nutren los Drunken Cowboys, que con su country personal y festivo, protagonizan el vermú del ciclo Azotea de Estrellas en el Museo Pablo Serrano.