De la raíz a El Drogas pasando por el indie de Marem Ladson

Que Zaragoza es una ciudad que hace tiempo, a nivel de conciertos de salas, está viviendo su particular Edad de oro, ya nadie lo discute. Y una buena prueba de ello se va a dar elsábado donde, además, va a haber oferta para todos los gustos ya que la variedad de géneros que se interpretarán en directo es enorme.

Por empezar por alguna en concreto, el ciclo De la raíz (que se inventara el malogrado Panoja) recibirá en el Centro Cívico Delicias (21.00 horas) la propuesta de Javier Mas y Mario Mas (precedidos por Vegetal Jam). La apuesta es un escenario lleno de guitarras, laudes y bandurrias. Mario Mas sale con su padre Javier Mas en un concierto íntimo reservado a la guitarra y a la tradición de los toques barberos. Un homenaje a la guitarra misma, una radiografía histórica de una de las técnicas de acompañamiento de estos músicos al servicio de otras estrellas.

Y de esta propuesta (más o menos) intimista al proyecto de El Drogas (exlíder de Barricada) que, con las entradas agotadas, desplegará su proyecto en la sala Oasis (22.00 horas). Lo que es indudable es que llega en plena forma ya que se está marcando conciertos de hasta tres horas en una gira avalada ya por cinco discos publicados.

La sala López (21.00 horas), por su parte, apuesta por el flow. La ritma que acercará Zetazen, un rapero madrileño que camina a mitad camino entre la música y la escritura. En 2013, lanzó Atrezzo (no fue su primer trabajo ya que él lleva actuando desde los 15 años) y en 2017, Elegant pain, su último trabajo con el que Zetazen expresa sus sentimientos. No solo lo hace con sus canciones, sino que en el disco se pueden encontrar también once escritos del artista que explican el sentido de sus canciones.

Aunque para diferente y atractiva la propuesta de Marem Ladson que dentro del programa Girando por salas llega hoy a la Lata de bombillas (21.00 horas) para presentar su debut musical. Resulta bastante increíble que alguien grabe un primer disco con apenas 19 años y presente este nivel de imaginación compositiva, profundidad en las letras y capacidad de interptetación. Pero es que casi nada en la vida de Marem Ladson resulta muy normal. Su precoz talento, su seguridad sobre el escenario, la madurez con la que controla cada aspecto de su carrera sorprenden inmediatamente y poco a poco va conquistando nuevos públicos que la van descubriendo en esta pequeña gira.

Son solo las cuatro propuestas más destacadas de la jornada (junto a la de Izal en el Príncipe Felipe) pero a las que hay que sumar otras muchas como las de, a modo de ejemplo, Delaossa en Las Armas, Lorena García Embún en La campana, Ricki López en el Juan Sebastián Bar y Caramelo podridos en el Rock & Blues, entre otras muchas... Algo que no hace más que reforzar la idea de que, alejada Zaragoza de los grandes conciertos desde hace un tiempo, sí que destaca por su propuesta de actuaciones en las salas, que se han convertido en una de las mayores generadoras de demanda cultural de la capital aragonesa.