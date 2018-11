«Si tuviera mucho dinero, no me sentiría cómodo»

Su estupenda nueva película, Museo, recrea uno de los atracos más famosos de la historia de su país: el robo de 140 piezas mayas y mesoamericanas del Museo Nacional de Antropología de México, en la Nochebuena de 1985. Inicialmente se dio por hecho que había sido obra de un sofisticado sindicato del crimen internacional, pero en realidad lo cometieron dos estudiantes de Veterinaria. Gael García Bernal encarna a uno de ellos. La película, dirigida por Alonso Ruizpalacios, llegó el viernes a los cines.

–¿Qué le atrajo del suceso real que ‘Museo’ rememora?

–Me fascinó la complejidad de quienes perpetraron el robo. Obviamente eran muy hábiles, porque se las arreglaron para dar un golpe imposible. Pero usaron su potencial de manera completamente equivocada. Y hay algo más sobre ellos que me parece único. Las piezas que robaron son casi mitológicas, iconos de nuestra historia y nuestra espiritualidad. Y al robarlas, ellos mismos se convirtieron en parte de esa mitología, especialmente porque nadie llegó a saber por qué lo hicieron. Y, aunque ellos mismos no lo supieran, terminaron prestando un gran servicio al arte.

–¿En qué sentido?

–Bueno, después del robo los mexicanos adquirieron un interés renovado en el arte. Y creo que esta película también animará a la gente a redescubrir el Museo Nacional de Antropología, que ha estado allí durante mucho tiempo y que hemos dado por sentado. Las películas también son una parte esencial de la memoria de un país, por lo que el mero hecho de que todas esas obras de arte aparezcan en Museo me parece muy relevante.

–¿Qué opinión tiene usted sobre el papel de los museos?

–Me gusta visitarlos, pero no estoy seguro de si me gusta lo que representan. ¿Es correcto sacar una obra de arte del lugar al que pertenece para meterla en un museo? Hacerlo puede ser bueno en casos en los que, de lo contrario, esa obra se perdería para siempre; pero no debemos olvidar que en buena medida la preservación se basa en el saqueo. Muchos de los objetos que vemos en los museos fueron robados; muchos patrimonios culturales fueron diezmados. Algunas guerras han sido financiadas a través de ese saqueo.

–¿Le interesa el coleccionismo de arte?

–Al contrario. Estoy en contra de la acumulación de cosas materiales. Lo único que realmente colecciono son plantas y libros, y en realidad los libros los presto una vez leídos porque me parece que en realidad no tienen dueño. Sonará hippy, pero prefiero compartir que poseer.

–Habrá quien sienta que, viniendo de un actor de éxito, eso suena raro.

–Sé que soy un privilegiado. Lo que quiero decir es que no necesito grandes lujos para vivir. Si tuviera mucho dinero, no me sentiría cómodo, de verdad. Entre los beneficios que obtengo del cine, el dinero me parece secundario; valoro más la capacidad para ser útil a la sociedad que me da.

–¿Alguna vez ha pensado en entrar en política?

–Solía pensar que nunca querría hacerlo, pero ahora creo que estaría dispuesto a dedicarle algunos años. No soy lo suficientemente cínico para ello, soy más un soñador y un idealista; de lo contrario no haría películas. Pero, por otro lado, siento que entre los políticos hay un déficit muy serio de gente honesta. Obviamente, muchos abogan por el bien común, pero está claro que hay demasiados políticos de mierda.