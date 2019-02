Así hemos contado la primera parte de hoy del juicio al 'Procés'

10:33h.

"Le voy a explicar cómo va el movimiento independentista, porque no entiende nada. Va de abajo hacia arriba. Este proceso ustedes lo sitúan en que un día se abre la luz y aterriza sobre la mesa un libro blanco. Esto no se sostiene", afirma Turull. Le interrupe Marchena. "El fiscal no le ha preguntado para que haga un juicio de su escrito de acusación. Ustede puede repeler la pregunta que no le gusta, puede argumentar y contraargumentar, pero no aproveche el turno del fiscal para hacer juicios de valor sobre la corrección o incorrección, la mesura... Usted tendrá un último turno de palabra. Ahora estamos en el interrogatorio, usted puede rechazar la pregunta, pero no aproveche el interrogatorio para hacer juicios de moral", dice el juez.