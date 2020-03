Feijóo desvela que Rajoy le ofreció ser ministro y Casado, segundo del PP

El presidente de Galicia y candidato del PP a las elecciones gallegas del 5 de abril ha desvelado este domingo que en su día rechazó una propuesta del expresidente Mariano Rajoy para ser ministro del Gobierno; y que hizo lo mismo con la oferta del actual presidente del PP, Pablo Casado, para ser vicepresidente del partido.

En un acto preelectoral, para celebrar los 11 años de presidencia de Feijóo con mayoría absoluta, Feijóo ha pedido permiso a Rajoy y Casado -presentes en el acto, en Ourense--, para desvelar tales secretos, algunos de los cuales ya habían sido objeto de informaciones en el pasado. También ha reivindicado su pertendencia al PP, pese a haber renunciado a utilizar sus siglas en la acutal precampaña electoral.

"Pido permiso a Casado y Rajoy para desvelar algunas cosas." empezó diciendo el candidato Feijóo. "No quise ser consejero de otra comunidad autónoma, porque quería trabajar con Fraga. No quise optar a ser ministro de España, muchas gracias, presidente Rajoy, porque quería ser presidente de Galicia. Ni quise optar a ser vicepresidente del PP en España, muchas gracias, presidente Casado, porque quería ser presidente de GaliciaY no quise presentarme para optar a la presidencia del PP en aquel congreso del PP en España, ¿por qué?, porque quería ser presidente de Galicia".

"No sé si me van a disculpar o no (por desvelarlo) Pero es bueno que se conozca la generosidad del presidente y del presidente", acabó afirmando el líder del PP en Galicia, en alusión a Rajoy y a Casado.

"Soy afiliado del PP, menuda frase!"

El candidato popular a la Xunta, que ha optado por no llevar la sigla del PP en su campaña, para disgusto de la actual dirección del partido, ha aprovechado la presencia de Casado y de Rajoy en el acto para reivindicar su lealtad a la formación azUl.

"Soy afiliado del PP, menuda frase!", ha dicho Feijóo con ironía. "¿De cuál? del que ganó por primera vez en Galicia. Del que fundó Fraga. Del que presidió durante 14 años el presidente Rajoy sin dejarse amilanar por nadie. ¿De cuál? Del que preside en el momento más complejo, en el que hemos roto por irresponsabilidad de algunos el centro derecha de nuestro país, del que preside Casado. De ese partido soy y de ningún otro", ha rematado.

Mayoría absoluta

Este mismo domingo, La Voz de Galicia publica los resultados de un sondeo que vuelve a otorgar una nueva mayoría absoluta a Feijóo en los comicios gallegos del próximo 5 de abril al lograr su partido 39 de los 75 diputados en juego, dos menos que en la actualidad.