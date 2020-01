La justicia belga suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín

La justicia belga ha suspendido la euroorden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y Toni Comín al considerar que tienen inmunidad como eurodiputados, según ha informado el propio expresidente a través de un mensaje en inglés en Twitter.

"La justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de extradición", ha escrito. Puigdemont añade que "aún estamos esperando la liberación de Junqueras, que tiene la misma inmunidad que nosotros".

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law