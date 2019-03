Otro 11-M con bronca

No hay aniversario de los atentados del 11-M que se pueda conmemorar en paz, al menos políticamente hablando. PP y PSOE volvieron a enfrentarse ayer, 15 años después de la brutal masacre que sacudió España con 192 muertos, hasta el punto de que el presidente de los populares, Pablo Casado, llegó a pedir que se desclasifique cualquier información relevante sobre el 11-M para que «se llegue a la verdad», a pesar de que la justicia dictó sentencia sobre la matanza en el 2007. El PSOE exigió disculpas y señaló las similitudes discursivas entre el PP y Vox, al tiempo que recordó que quien gobernaba en ese momento era el PP de Aznar y si alguien intentó ocultar algo fue precisamente el Gobierno de Aznar.

Con la reivindicación de «verdad, memoria, dignidad y justicia» para las víctimas del terrorismo como bandera, Casado intentó justificar por qué resucitaba la llamada teoría de la conspiración: «Lo que estoy diciendo, al igual que la presidenta de la AVT, es que si hay alguien que en medios de comunicación intenta mercadear con información, simplemente que se sepa toda esa información y que se le dé todos los datos que las víctimas están reclamando». En concreto, se refería a las palabras de Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, afirmando que el caso está «abierto». «Las víctimas se merecen, nos merecemos, que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista», enfatizaba Araluce minutos antes.

La crispación también afloró en el homenaje que tuvo lugar en Atocha, e incluso el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonó el acto tras acusar al presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, de hacer un «mitin intolerable» contra el PP.

Críticas socialistas

El PSOE no tardó en responder a las palabras de Casado. El secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, exigió a los populares que se disculpasen por construir «una gran mentira a costa del sufrimiento de las víctimas». «Es la historia de una infamia y todavía no han pedido perdón. Este país exigiría que pidieran perdón. No hubo conspiración, fue una gran mentira que intentaron establecer», criticó, subrayando que el PP «sigue cultivando la mentira porque cree que arroja resultados cortoplacistas» en unos momentos en los que hay convocadas elecciones generales, autonómicas y locales.

De igual modo, Ábalos también cargó contra Santiago Abascal, el líder de Vox, quien también sembró ayer dudas sobre la versión oficial, y aseveró que es «lamentable» que «coincidan en lo mismo» ambas formaciones políticas.

Aparte de los actos organizados por el ayuntamiento, la comunidad y las diversas asociaciones, el Gobierno rindió homenaje a las víctimas con un acto propio, algo que solo hizo una vez el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando se cumplieron 10 años del crimen.