El PP rechaza la propuesta de Vox sobre la venta libre de armas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

A mi esta propuesta no me parece bien porque esto sería una jungla.Pero si que cambiaria la ley para que cuando alguien entra en tu casa a robar y lo sorprendes, te defiendes atacándole con lo que sea e incluso le haces una herida de gravedad, no se tuviera ningún problema comomlos que hay ahora que parece que el delincuente es el dueño del piso o de lo que ha defendido.