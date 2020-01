Puigdemont: "Europa no puede seguir mirando hacia otro lado"

En una breve intervención al inicio del pleno ordinario del parlamento europeo de este lunes, el presidente de la Cámara, David Sassoli, ha hecho oficial que el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín, "obtienen el escaño en el europarlmaento". También ha citado el caso del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, al que el TJUE consideró también eurodiputado, para a renglón seguido constatar la vacante del líder de ERC. La intervención, breve, ha transcurrido sin incidentes. Sólo un eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha gesticulado pidiendo la palabra sin éxito, porque Sassoli ha dejado claro que este no era un punto del orden del día objeto de debate alguno. La primera votación en la que Puigdemont y Comín. han participado ha sido relativa a los controles Schengen entre Dinamarca y Suecia. En su entrada al hemiciclo, ambos han recibido muestras de apoyo. Puigdemont ha esgrimido un cartel con la imagen de Junqueras. De momento, ambos se incorporan a los no inscritos a la espera de la decisión que tome el grupo Verdes-Ale sobre su incorporación.

En su intervención, Sassoli también ha citado el caso de Junqueras, citándolo entre los aceptados como eurodiputados por el TJUE pero tras la decisión de la JEC del 3 de enero y del Tribunal Supremo del día 9, en sentido contrario, el Parlamento europeo constata "la vacante" del escaño del líder de ERC, escogido eurodiputado.

Tras esta primera presencia en el pleno, Puigdemont y Comín ha protagonizado una multitudinaria rueda de prensa en la que el 'expresident' y Comín han cargado contra la justicia española y la falta de separación de poderes. Comín ha cuestionado que España sea un Estado "de pleno derecho" y la eurodiputada de ERC Diana Riba ha cargado contra Sassoli por su decisión sobre Junqueras. "el presidente del Parlamento ha tomado una decisión que consideramos que es un ataque directo a la soberanía de esta institución, porque despoja a esta Cámara de su capacidad de decidir sobre la inmunidad y verificación de credenciales de los eurodiputados, Sassoli ha reconocido que Junqueras ha sido eurodiputado hasta el tres de enero y por una decisión de una Junta Electoral ha decidido que no lo sea sin pasar por la decisión del pleno de esta cámara".

Derechos fundamentales

Puigdemont ha afirmado que "no es una cuestión de independencia de Cataluña, lo es, pero es una cuestión de democracia, derechos fundamentales, proyecto europeo; si queremos vivir en una Europa con los mismos derechos para todos, esta lucha, no solo tiene que ver al pueblo catalán sino a todos los ciudadanos europeos, y por ello estamos orgullosos de recibir apoyos de muchos partidos, países". En la rueda de prensa han participado miembros de otros grupos como la Francia Insumisa o EH Bildu, entre otros.

Gran eco mediático

Puigdemont y Toni Comín han protagonizado poco antes de las dos de la tarde un acto de gran eco mediático al entrar en el europarlamento como eurodiputados de Estrasburgo rodeados de cargos del Govern y el Parlament y apoyados por unas 250 personas con 'estelades' que se han concentrado a pocos metros del edificio. Ambos participan hoy de su primer pleno en la eurocámara y está previsto que en algun momento de las sesiones, que tendrán lugar hasta el jueves, tomen la palabra.

Puigdemont ha asegurado que su condición de eurodiputado junto a la de Comín debería ir acompañada de la del 'exvicepresident' y líder de ERC, Oriol Junqueras. En sus declaraciones ante los medios de comunicación, el 'expresident' ha asegurado no temer por la extradición y ha recordado el paso de hoy como el fruto de una batalla política por "la democracia" en la UE:

Mensaje a los manifestantes

Posteriormente, y siempre rodeado de una nube de periodistas, Puigdemont se ha dirigido, junto a Comín, a los manifestantes independentistas desde una tarima, para afirmar que "hoy Europa no puede seguir mirando hacia otro lado porque la justicia se ha de decidir, el presidente del parlamento europeo ha tenido que hablar de ello, la Comisión europea ha tenido que pronunciarse y por tanto todo lo que hacían antes de mirar hacia otro lado y decir que es un asunto interno, no lo podrán decir". El 'expresident' ha calificado la jornada de hoy de "día histórico".

Por su parte, Comín ha afirmado que el paso de hoy es un avance más hacia la autodeterminación y la república catalana. Ambos han sido recibidos a las puertas del europarlamento por el 'president' Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent -que se ha entrevistado con dos vicepresidentes del europarlamento- y varios integrantes del Govern así como diputados de JxCat, ERC y la CUP. Torra ha afirmado que "estamos aquí para apoyar a los dos europarlamentarios, el 'president' Puigdemont y el 'conseller' Comín, que han estado privados de la condición de voto durante seis meses, lo más importante es respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas". El 'president ha añadido que "pesan sobre ellos euroórdenes españolas de detención y pedimos que se retiren inmediatamente; y es un día para poner de manifiesto que falta el eurodiputado Oriol Junqueras, hemos exigido su libertad inmediata desde la sentencia del TJUE y cuando fue reconocido por el parlamento europeo, haremos lo que haga falta para que él entre también aquí".

"Dos años de dificultades"

Todo ello en una jornada cargada de gestos cargados de simbolismo y expectación mediática. Cuando Puigdemont ha hecho sus primeras declaraciones ante una nube de periodistas en el hall del europarlamento, tras él se mostraban las imágenes de Junqueras. Puigdemont ha aprovechado para pasar cuentas, recordando que fue destituido "de forma ilegítima" por el artículo 155 de la Constitución y finalmente hoy participa en un pleno del europarlamento. "España no respeta las reglas que nos hemos dado entre todos, que son las reglas del EStado de derecho europeo", ha afirmado para denunciar "dos años largos de dificultades". "Se han dedicado muchos recursos económicos, humanos y técnicos a impedir que estuviéramos aquí, pero lo estamos".

En respuesta los periodistas, el 'expresident' ha dicho no tener miedo a ser extraditado por las autoridades francesas "porque para empezar tengo inmuniddad y no sólo en Francia, también en Epaña, si España no lo respeta diremos que de nuevo Europa comienza en los pirineos".

Y concretamente preguntado sobre Junqueras, ha mostrado su confianza en que conseguirá ser también eurodiputado. "Primero porque lo es, tiene los mismos derechos y libertades que nosotros, le queda un recurso judicial en la justicia europea, estoy convencido de que hay mucha gente en esta cámara que le gustaría que lo fuera [eurodiputado]".

Sobre su situación y la de Comín como eurodiputados, el 'expresident' ha asegurado que no tiene ningún privilegio y que de hecho no ha podido particular en las audiencias para la elección de los comisarios europeos ni optar a ningun cargo. "Vamos a seguir todos los pasos para poder gozar de los mismos derechos que tienen el resto de eurodiputados, entre otros formar parte de un grupo político desde el cual poder ejercer nuestra acción política".

La anécdota

Puigdemont y Comín han entrado y salido en dos ocasiones del edificio del europarlamento en un gélido día en Estrasburgo. En uno de los posados ante los fotógrafos, el 'expresident' ha ironizado porque estaba sin abrigo. "A ver si ahora que no nos ha vencido España nos vencerá un resfriado", ha bromeado, en un ambiente distendido y en el que tanto él como Comín han recibido numerosas felicitaciones de la delegación institucional catalana y de ciudadanos anónimos independentistas desplazados hasta Estrasburgo con pancartas contra el Estado español, 'estelades' e imágenes de Oriol Junqueras. El tumulto tras los pasos de Puigdemont ha provocado la caída de algun periodista, dada la afluencia de fotógrafos y cámaras de televisión pendientes de cada movimiento del ya eurodiputado y 'expresident'.

Un largo periplo judicial

La batalla jurídica de Puigdemont y Comín ha tenido y sigue teniendo distintos frentes judiciales. La victoria respecto a su condición de eurodiputados llegó cuando el TJUE reconoció su condición a Junqueras y, por ende, también al 'expresident' y el 'exconseller'. La reacción del europarlamento para facilitar sus credenciales ha sido inmediata y ello les ha permitido participar ya en este pleno. Y la petición de su extradición a España para ser juzgados por el 'procñés' deberá pasar, previamente, porque el Tribunal Supremo reclame al europarlamento un suplicatorio, lo cual generará un debate público en Estrasburgo con argumentos a favor y en contra de tal suplicatorio por parte de políticos y testigos. Es un altavoz que Puigdemont y Comín consideran excelente para divulgar su causa en la UE. Al final, la votación por mayoría determinará si la justicia española puede o on pedir la extradición. Por ello Puigdemont y Comín llevan ya varios días presionando al socialismo español para pedirles qué actitud adoptarán sus eurodiputados en esa votación decisiva. Tras ella, si es favorable al suplicatorio, deberá tramitarse la cuarta petición de euroorden a las autoridades belgas. Euroórden que las autoridades belgas ya han suspedido, por el momento, tras la adquisición de la condición de eurodiputado de Puigdemont y Comín.