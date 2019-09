Leclerc sigue provocando admiración en el Mundial

Las estadísticas, los números, dicen que hay cinco pilotos que aún pueden ser campeones del mundo de F-1 este año, a falta de seis grandes premios, es decir, 150 puntos: Lewis Hamilton (Mercedes, 296 puntos), Valtteri Bottas (Mercedes, 231), Charles Leclerc (Ferrari, 200), Max Verstappen (Red Bull, 200) y Sebastian Vettel (Ferrari, 194). Pero es evidente que todo el mundo da ya por campeón, de nuevo, a Hamilton, que, en estos momentos, resiste cómo puede el avance tecnológico y de prestaciones del Ferrari, que, en manos especialmente del joven monegasco Leclerc, está acaparando la atención mundial. Hoy, en la sesión de 'pole', Leclerc volvió a estar intratable.

Leclerc, el chico de moda

El ruido provocado por Leclerc tiene más que ver con la próxima temporada, que con la actual. De ahí que la propia Scuderia le diese un toque de atención en Singapur, haciendo que el vencedor fuese el tetracampeón Vettel, en una demostración de que el equipo, la firma, la marca, están por encima de los pilotos. Dicen que Ferrari no quiere que Leclerc se le suba a las barbas como ha hecho Verstappen en Red Bull, donde se ha convertido en el amo.

Hamilton, con ocho victorias, sigue firme hacia un nuevo cetro, mientras que las otras siete victorias están repartidas entre su compañero Bottas (2), Verstappen (2), el propio y soberbio Leclerc (2) y, cómo no, el regalo de Ferrari a Vettel en Singapur. No deja de ser curioso que la igualdad en cuanto a logros de pole esté este año mucho más repartida. Tras la conseguida hoy por Leclerc, el piloto de Ferrari ha sumado ya seis (Baréin, Austria, Bélgica, Italia, Singapur y Rusia), por cuatro de Hamilton (Australia, Mónaco, Francia y Alemania), otras cuatro de Bottas (China, Azerbaiyán, España y Gran Bretaña) y solo una de Verstappen (Hungria) y otra de Vettel (Canadá).

Hamilton resiste

La sensación actual es que el salto dado por Ferrari en Singapur ha sido tremendo y ha colocado, especialmente al joven Leclerc, en una situación privilegiada. Es un honor para mí haber logrado esta cuarta pole consecutiva que, según me cuentan, no ocurría en Ferrari desde que las consiguiese Michael (Schumacher), lo que me llena de orgullo, dijo Leclerc al bajarse de su flamante Ferrari, después de derrotar, por novena vez consecutiva, el sábado, a su compañero de equipo, el tetracampeón alemán Sebastian Vettel, que partirá en primera posición de la segunda fila, pues se ha quedado a 0.425 segundos de su colega, mientras que un pletórico Lewis Hamilton (Mercedes) acabó segundo milagrosamente, según reconoció el campeón británico, y será el compañero de fila de Leclerc.

Gran tiempo de Sainz

Desde el 2001 que Ferrari no logra cuatro poles consecutivas en el Mundial de F-1. La verdad es que me he sentido muy cómodo en el coche y nuestra velocidad es muy, muy, buena, pero debemos de ser prudentes de cara a la carrera pues Mercedes va a una estrategia diferente a la nuestra y este circuito tiene una recta en salida muy larga y podemos tener problemas, señaló Leclerc.

Solo puedo decir, comentó Hamilton, que Ferrari está en modo jet, es decir, tienen una velocidad en la recta endiablada y será muy difícil ganarles, pero con nuestra estrategia diferente tendremos, seguro, alguna posibilidad. Tras Leclerc-Hamilton estarán Vettel y Max Verstappen (Red Bull) y, como líder de la tercera fila, es decir, quinto,un fabuloso Carlos Sainz, que ha logrado su mejor quali y peleará por los primeros puestos desde la salida