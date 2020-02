Buckingham niega que Enrique y Meghan hayan contratado a la agencia de 'influencers' de Kardashian

Fame by Sheeraz, una famosa agencia especializada en redes sociales que lleva la imagen de 'celebrities' como Kim Kardashian y Jennifer Lopez, anunció recientemente que el príncipe Enrique y su mujer, Meghan Markle, les habían contactado para "promocionarlos en la red". Sin embargo, el palacio de Buckingham ha salido raudo a desmentir esta información, afirmando que es "categoricamente falsa".

La agencia en cuestión la dirige Sheeraz Hasan, quien se describe en su página web como "un emprendedor, experto en redes sociales y estratega de medios aclamado internacionalmente". Él mismo asegura que cuenta entre sus clientes con Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Zendaya y Selena Gómez, entre otras. Entre sus servicios, contactar a estos famosos e 'influencers' con empresas que quieren promocionar sus productos.

El pasado domingo Sheeraz Hasan se ufanó de haber captado a los duques de Sussex, que ahora disfrutan de su nueva vida al margen de la familia real inglesa en Vancouver. Junto a una foto de los duques subió un mensaje en el que invitaba a clientes de todo el mundo a enviar sus propuestas a la pareja, y ellos se comprometían a hacérselas llegar.

'The Sun' ha publicado que el Palacio de Buckingham no ha tardado ni 24 horas en negar "categóricamente" la noticia. Sin embargo, la agencia sigue manteniendo el órdago, pues no borrado el 'post'.

Los duques de Sussex dejarán de vivir de los fondos públicos desde esta primavera. El príncipe Enrique perderá unos tres millones de euros al año que recibía del presupuesto del Estado, administrado por la reina. Ese dinero, el llamado Sovering Grant, es la partida que el Gobierno dedica al mantenimiento de la monarquía. La soberana distribuye una parte entre los principales miembros de la familia, para cubrir sus actividades en nombre de la Corona.

Según acordaron con la reina Isabel II, Enrique y Meghan podrán negociar acuerdos comerciales, aunque estos deben ser "respetuosos" con la reina. El príncipe ya ha negociado participar en un documental para Apple TV sobre salud mental con Oprah Winfrey. Meghan, por su parte, pondrá voz a un filme de Disney, a cambio de un donativo para una organización de conservación del planeta.