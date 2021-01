Elliot Page se divorcia de la bailarina Emma Portner

Lo que empezó como una separación temporal el pasado verano ha terminado en divorcio definitivo este invierno. Elliot Page y Emma Portner han decidido poner fin a una relación que iniciaron casi por sorpresa hace tres años. Según ha asegurado el medio estadounidenses PageSix, la demanda de divorcio ya ha sido presentado en un juzgado de Nueva York. Además, la publicación ha dado a conocer el comunicado de la pareja.

"Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el verano pasado. Nos tenemos el mayor respeto y seguimos siendo amigos cercanos". Como suele ser habitual en estos casos, ni el actor de 33 años y la bailarina de 26 han especificado los motivos de la separación primero, y del divorcio después.

Elliot celebró el día del Orgullo con esta imagen.

Elliot celebró el día del Orgullo con esta imagen.

La noticia llega apenas dos meses después de que Elliot se declarara persona trans.

"Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida... Estoy extraordinariamente bien por amarme por fin por ser quien soy y por haber perseguido mi auténtica identidad. Pero sobre todo me siento profundamente inspirado por la comunidad trans. Gracias por vuestro coraje, por vuestra generosidad y por vuestro trabajo incesante por hacer de este mundo un lugar más inclusivo. Prometo ofrecer toda ayuda y continuar luchando para lograr una sociedad más igualitaria y compasiva", anunciaba el interprete de 'Juno' y 'An American crime'.

Uno de los últimos post de Elliot en su cuenta de Instagram.

Uno de los últimos post de Elliot en su cuenta de Instagram.

Apoyo de Emma

La noticia sacudió Hollywood y muchos fueron los compañeros de profesión mostraron su apoyo a al actor, pero ninguno tan significativo como el que hizo Emma, recordemos que ya estaban separados en aquel momento, en la redes sociales. "Estoy tan orgullosa de Elliot. La gente trans, queer y no binaria son un regalo para este mundo. Pido paciencia e intimidad, pero también que os suméis a mí en el ferviente apoyo a las vidas trans cada día. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo: brilla, dulce E. Te quiero muchísimo", escribió la bailarina y coreógrafa canadiense que en el 2012 obtuvo cierta notoriedad mediática al protagonizar el vídeo de la canción 'Dancing in the dark'.

Comunicado en el que Ellen Page se declara persona trans.

Comunicado en el que Ellen Page se declara persona trans.

FFormada en el Ballet Nacional de Canadá y en el prestigioso Leeming Dance Works, a los 16 años Emma deja su Ontario natal para instalarse en Nueva York para dedicarse de lleno a la danza contemporánea en The Ailey School. Tras 'Dancing in the dark, la joven bailarina participa en el videoclip de la canción 'Life is Worth Living' y crea la coreografía de la tour 'Purpose World Tour' de Juntin Bieber. En el 2019 es nominada a la 'Mejor bailarina del año' del Arena Dance Competition.

Tres años de relación

Elliot y Emma se conocieron en el 2018, después de que el actor le enviara un mensaje a la bailarina tras verla bailar en un videoclip del dúo Sylvan Essom. La pareja parecía predestina a encontrarse pues en una entrevista Emma aseguró que al ver por primera vez a Elliot en una película supo de inmediato "que sus caminos se cruzarían en algún momento". Tras un breve noviazgo los canadienses se casaron en una intima y secreta boda. Según algunas fuentes, la relación, profusamente publicitada en las redes sociales por los protagonistas, apenas ha sufrido altibajos en estos tres años por eso el divorcio ha sorprendido en el mundo del espectáculo. Pero algunos se atreven a aventurar que la decisión de Elliot de declararse trans tendría algo que ver en la separación definitiva.

Elliot y Emma, en una imagen en la cuenta de Instagram de la bailarina.

Elliot y Emma, en una imagen en la cuenta de Instagram de la bailarina.