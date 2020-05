La hija de David Bowie confiesa que lleva medio año sin ver a su madre

Alexandria Zahra Jones, la única hija de David Bowie e Iman, ha confesado en su perfil de Instagram que lleva seis meses sin ver a su madre. Alexandria, más conocida como Lexi, ha compartido una fotografía de cuando era pequeña con su madre en motivo del día de la madre, pidiendo responsabilidad ciudadana en plena crisis del coronavirus para que pueda ver pronto a su madre.

A todo el mundo, por favor, quedaos en casa. No he visto a mi madre desde hace seis meses porque vivimos cada una en una costa, y actualmente es muy difícil dejar Nueva York. Solo soy una niña y la echo mucho de menos, así que, por favor, sed responsables para que no tenga que esperar dos años más para poder verla!, ha escrito en la publicación.

También con motivo del día de la madre compartió otra fotografía con Iman, deseando un feliz día a todas las mamás. Y es que Lexi, de 19 años, siempre ha expresado su gran amor por sus padres, a los que ha dedicado v rias publicaciones y fotografías en redes sociales y hasta un tatuaje especial en honor a su padre, David Bowie, que falleció en el 2016 a la edad de 69 años por un cáncer de hígado.