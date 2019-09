Los talibanes advierten que el fin del diálogo costará más vidas estadounidenses

Los talibanes han afirmado que siguen en contacto con la delegación de Estados Unidos con la que han mantenido conversaciones de paz durante el pasado año y han pedido una explicación oficial sobre la abrupta decisión de Washington de suspender el diálogo. "Todavía estamos en contacto con el equipo negociador estadounidense y el canal de conversaciones sigue abierto", ha indicado el portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, Suhail Shaheen, en un mensaje en vídeo. Los insurgentes han advertido que el fin de las conversaciones costará más vidas estadounidenses.

Según Shaheen, los talibanes han pedido "una clarificación oficial" sobre la suspensión de las negociaciones de paz y está esperando una respuesta. "Hemos enviado nuestro mensaje y nos han respondido", ha precisado el portavoz talibán para confirmar que el canal de comunicación sigue abierto.

CONVERSACIONES EN CATAR

EEUU y la formación insurgente han mantenido durante más de un año una serie de conversaciones en Catar para tratar de poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán. Recientemente se hizo público un borrador del acuerdo que preveía la retirada en 135 días de 5.000 soldados estadounidenses desplegados en la nación asiática.

"El acuerdo ha sido finalizado y ambas partes lo han aceptado, queremos que esta guerra se resuelva por medios pacíficos", ha afirmado Shaheen en su mensaje, al tiempo que ha precisado que los talibanes no se habían comprometido a un alto el fuego antes de firmar el documento.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el pasado domingo una reunión secreta en la que según él se iban a reunir altos mandos talibanes y al presidente afgano, Ashraf Ghani.

DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES

El presidente estadounidense canceló la cita después de que los insurgentes admitieran la autoría de un atentado en Kabul que el pasado jueves acabó con la vida de 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....