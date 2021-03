El sector no sexi del espectro industrial

Muy de acuerdo con su articulo. Me gustaría añadir algo: Ha hecho falta una pandemia mundial para que los políticos de este país se den cuenta de la necesidad de la Industria, y en realidad no tengo claro que estén convencidos o sólo actúan por modas. Desde Madrid se ha apoyado a las empresas del Ibex, que en efecto tienen mucho dinero, pero en realidad poca industria "no sexi". Aún ahora hablan, los políticos, de economía digital y aplicaciones informáticas, pero en realidad no saben lo que dicen. Eso son empresas virtuales, no apegadas al territorio. Aquí solo se ha apoyado al turismo, que no es malo, pero no debe ser un monocultivo, y a las empresas grandes que podían dar puertas giratorias a políticos. Afortunadamente Aragón también tiene parte de oasis en eso, y ha habido más preocupación por la industria. Quizá no todo lo que se necesite, pero sí más que en otros lugares. Hay que seguir en ese camino desde luego