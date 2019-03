Así hemos contado el partido

22:20h. Final del partido Minuto 90+3 El Real Zaragoza se confirma como uno de los peores equipos en casa con esta derrota, la quinta en el Munhicipal, fruto de su precaria capacidad atacante pese a haber sumado delanteros y gente de arriba de el principio al final. Apenas Soro ha dejado detalles de clarividencia para dar sentido a esa estrategia atrevida, con Soro como único futbolista capaz de alterar el ritmo cardiaco de un Almería infinitamente más efectivo: ha logrado sus goles de cabeza y a balón parado. Ha vencido el equipo andaluz con un guión plano en apariencia pero futbolistas con mayor disciplina y sentido del juego global en defensa.

22:19h. Minuto 90+3 Algo riguroso el colegiado por la tarjeta al canterano, que se revuelve y golpea, pero sin intención de hacer daño. Es una rabieta sin más

22:16h. Roja directa a Rocha 90+3 Roja directa a Soro por agresión a Rocha

22:16h. Minuto 90+1 Ermedin Demirovic falla de cabeza lo imposible. Solo, remata fuera

22:14h. Minuto 90 Tres minutos más

22:13h. Minuto 88 Cristian adivina un disparo flojo de Corpas, que había llegado solo ante el portero. Podía haber elegido otra cosa que se inventa una vaselina de medio vuelo

22:12h. Minuto 87 Se va Álvaro Giménez y entra el punta bosnio Demirovic

22:11h. Minuto 87 Saveljich supera a Verdasca, inocente ante la arrolladora llegada del central del Almería. Son pecados de un defensa, el portugués, que no cuaja

22:07h. Gol del Almería Minuto 82 Gol de Saveljich de cabeza a la salida del saque de esquina. A balón parado de nuevo, con la defensa del Real Zaragoza en el limbo

22:06h. Minuto 82 Cóner para el Almería. Lo fuerza Lasure

22:04h. Minuto 79 Las apariciones de Soro casi siempre despejan las ideas del Real Zaragoza. Esta siendo la gran diferencia por clase y efectividad

22:03h. Minuto 78 Rocha, que ha entrado por Juan Carlos, dispara alto una falta directa

22:03h. Minuto 77 Amarilla para Chechu Dorado

22:00h. Empata el Zaragoza Minuto 75 Gol de Álvaro gracias a un pase de la muerte de Ros pero sobre todo a un centro de Soro para el centrocampista, una obra de arte del aragonés

21:58h. Minuto 74 Aguirre y Lasure se junta por la izquierda para percutir, pero falta chicha, firmeza y decisión. Como al resto de sus compñaeros

21:57h. Minuto 72 El Almería ha puesto demasiadas aduanas, y todas con armamento pesado

21:54h. Minuto 70 La pobreza de recursos ofensivos del Real Zaragoza contrasta con la acumulación de delanteros, que en muy poca ocasiones han podido marcar las diferencias que pretendía Víctor Fernández. La falta de suministro ha sido clave

21:53h. Minuto 68 Entra Narváez por Luis Rioja

21:52h. Minuto 67 Marc Gual por LInares y Aguirre por Pombo, que se va silbado

21:50h. Minuto 65 El equipo andaluz descubre su plan de cara al futuro del encuentro: un paso atrás no demasiado exagerado y velocidad al contragolpe para coger a un Real Zaragoza que insiste en chocar contra sí mismo

21:49h. Minuto 63 Amarilla para Martos por una entrada dura sobre Benito

21:47h. Minuto 62 Muchos problemas para los aragoneses en estático, que siguen anclados, con pocas ideas verticales que no sean los pases de los centrales

21:45h. Minuto 60 El escenario es popular para el Real Zaragoza, que por costumbre se ve superado en el marcador. La cuestión es si en esta ocasión tendrá la misma actitud y podrá elevarse sobre ese golpe. Complicado porque el Almería ofrece muy poco atrás. Casi nada, y tiene pinta de bloque de ceño fruncido

21:43h. Gol del Almería Minuto 58 Juan Carlos lanza directo y el rechace de Ros va a la cabeza de Álvaro Jiménez, que esperaba en el segundo palo para marcar de cabeza. El Real Zaragoza, de nuevo, a remolque

21:41h. Minuto 56 Benito caza a Martos y se gana la tarjeta. Es la quinta y se perderá el partido contra el Granada

21:39h. Minuto 54 El campo se empieza a alargar para dos equipos que muy equilibrados de fuerzas

21:37h. Minuto 53 Cristian hace dos intervenciones de Oscar. Una balón caído del cielo que desvía con una mano y una espuela de Álvaro Jiménez que palmea muy cerca del poste. El arquero sigue iluminado

21:36h. Minuto 51 El conjunto de Víctor tiene un problema: apunta a la diana pero se le nubla la vista en el último instante. El Almería, sin sobresaltos pese a moverse con poco balón

21:34h. Minuto 50 Pombo decide tirar al gallinero...

21:32h. Minuto 48 Falta, de nuevo en este arranque, progresión en la salida de la pelota. Un líder en el centro del campo porque Igbekeme y Ros se ofrecen y ofertan, pero no con la jerarquía necesaria con tanta gente por delante

21:32h. Minuto 46 Álvaro dispara al aire

21:30h. Comienza la segunda parte El Real Zaragoza busca una mayor precisión en sus llegadas. Lo necesita para confirmar su apuesta descarada

21:16h. Final de la primera parte Minuto 45 El Real Zaragoza se va al descanso con el problema de definición habitual. Ha tenido un par de ocasiones claras y muchos amagos con futbolistas poco dispuestos a disparar cuando lo requiere el espacio y el momento. Amaga pero no pega. Domina aunque sin un control desbordante. Le falta gracia y chispa ante un Almería de tallos, de gente fuerte y rápida que se reserva a la espera de su oportunidad

21:14h. Minuto 44 René saca una mano para desviar el toque de Álvaro a pase de Ros. El portero toca lo suficiente para cambiar la trayectoria de una pelota lenta pero que iba dentro

21:13h. Minuto 43 Como Álvaro no se atreve a disparar, lo hace Lasure sin problemas para René, bien situado en su palo

21:11h. Minuto 41 Exquisita pared de Soro con Linares a la que el punta no llega porque René ha salido veloz y suicida. Gran visión y calidad en el toque de ruptura de Soro

21:10h. Minuto 40 El encuentro se ha partido por falta de sustancia

21:08h. Minuto 37 Amarillas para Verdasca y Saveljich por un pique en el córner

21:07h. Minuto 36 Triangula en el área el Almería con Lasure muy atento para cortar la comunicación

21:05h. Minuto 35 El Real Zaragoza siembra sin recoger. No toma decisiones buenas. Pombo ha atacado el área en diagonal tras un pase de Álvaro y golpea sin convencimiento, muy alto

21:04h. Minuto 34 Álvaro dispara a la barrera en la ejecución de la falta anterior

21:02h. Minuto 32 Falta sobre Ros después de que Pombo e Igbekeme no se hayan atrevido a lanzar a puerta. El navarro se ha decidido y le han derribado

20:59h. Minuto 30 René desvía un balón envenenado de Benito, desviado al fina por Rioja en la ayuda ofensiva. Buena asociación en pared de Pombo y el lateral, que ha profundizado hasta el fon del campo

20:57h. Minuto 27 Soro se paraliza en el área pequeña con todo a favor para marcar

20:57h. Minuto 26 Pase inocente de Linares, que centra de oídas. Al menos saca un córner

20:55h. Minuto 25 Sigue Dorado saliendo tarde a las marcas. La falta seguridad y algo de pierna

20:54h. Minuto 24 Álvaro Jiménez le ha ganado ya al menos tres balones aéreos a Chechu Dorado, prolongado las jugadas en favor de sus compañeros. Un problema defensivo

20:52h. Minuto 22 No encuentra el conjunto aragonés el último pase. Merodea, vuelve sobre sus pasos y termina por perder el balón en el toque definitivo. Le cuesta visualizar los espacios, por otra parte sellados por la defensa del Almería

20:50h. Minuto 21 Cristian corta el pase atrás de Juan Carlos después de que Álvaro Jiménez se haya personado en el área con absoluta libertad de movimientos, con Chechu Dorado muy blando en el primer salto en la marca sobre el delantero

20:49h. Minuto 18 El Real Zaragoza comienza a reñirse con la pelota, perdiendo en situaciones no forzadas

20:47h. Minuto 18 Álvaro centra con el exterior desde la izquierda, pero muy cómodo para René

20:45h. Minuto 16 El juego se ha atascado. Acumulación de efectivos y pelea física. No hay precisión entre los pasillos, muy cerrados

20:42h. Minuto 14 Por ahora las áreas se mantienen con el césped virgen. Mucho toque centrocampista y poca intervención de las líneas ofensivas

20:41h. Minuto 11 Trallazo de Álvaro Vázquez tras presentarse en el área. Su latigazo derecho sin embargo se va fuera

20:40h. Minuto 10 El Real Zaragoza escala en el campo. Ha ganado metros después de unos comienzos muy tímidos

20:39h. Minuto 9 Soro decide desanuda un ataque sin atrevimiento para lanzar. Tira con efecto y obliga a René a estirarse al máximo para desviar la pelota

20:37h. Minuto 7 Eteki juega duro en la presión y en las entradas. El Real Zaragoza le conoce. Un futbolista que abarca mucho campo con un gran despliegue físico

20:36h. Minuto 5 El Almería presenta credenciales ganadoras, de equipo muy maduro, conocedor de sí mismo con alineaciones que apenas cambian de una jornada a otra

20:33h. Minuto 4 Cristian aborta la ocasión de Álvaro Jiménez, quien se había anticipado a su marcador para tocar con delicadeza y poner en serio peligro la portería zaragocista. El meta desvía a córner

20:32h. Minuto 2 René se ve obliga a a largar el brazo para evitar que entrara un balón picado por Linares

20:31h. Minuto 1 El primer aviso de la apuesta ofensiva la dirige Igbekeme con uan conducción muy larga y un pase filtrado para Soro. El pase del mediapunta ha sido despejado de cabeza por la defensa almeriense

20:28h. Comienza el partido El Real Zaragoza sale a por todas con un equipo made in Víctor Fernández en cuanto a la filosofía. Habrá que comprobar si con estos jugadores se puede descubrir tanto, asumir riesgos y atrevimiento contra un Almería que solo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos

19:54h. Los movimientos en defensa, una línea de seísmos varios y cambios de guardia casi cada jornada, son dos. Lasure desplaza a Nieto y el imprevisible Verdasca, por exigencias del guión, toma el relevo de Guitián, quien aún no está al cien por cien y se queda en el banquillo. El eje de seguridad, que ya tuvo sus minutos en Pamplona, levanta en principio alguna sospecha, ya que el factor de corrección lo suele ejecutar siempre Guitián. Dorado tendrá que activar todos los sentidos.

19:44h. Alineación del Almería Así sale el Almería: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos; Yan Eteki, De la Hoz, Corpas, Luis Rioja, Juan Carlos Real y Álvaro Giménez XI: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos; Yan Eteki, De la Hoz, Corpas, Luis Rioja, Juan Carlos Real y Álvaro Giménez#vamosalmería #udaradio #RealZaragozaAlmería pic.twitter.com/SfItyznqBV — UD Almería (@U_D_Almeria) 3 de marzo de 2019

19:38h. El técnico del conjunto aragonés tira la casa por la venta con cuatro futbolistas de clara tendencia atacante. Es indispensable que Soro y Pombo, que ocupan los costados de ese cuarteto que completan Álvaro y Linares, produzcan situaciones de peligro siendo jugadores que se manejan bastante mejor por dentro que por fuera. Podría producirse un atropello u ocupación de espacios , por lo que es obligado un gran equilibrio a la hora de intervenir, con buenas elecciones en situaciones estáticas y de gestión del balón en las asociaciones. Igbekeme y Ros, sin duda, deberán ocupar zonas de mayor protección para que impedir una acumulación masiva arriba y el peligro de un repliegue al descubierto.

19:23h. Alineación del Real Zaragoza Víctor Fernández apuesta por Cristian Álvarez; Benito, Verdasca, Chechu Dorado, Lasure; Javi Ros, James; Soro, Pombo, Álvaro Vázquez; y Miguel Linares. En el banco se sientan Ratón (ps), Guitián, Delmás, Nieto, Zapater, Aguirre y Marc Gual. Las novedades en la alineación son cuatro: en defensa, Verdasca ocupará la plaza de Guitián, mientras que reaparece Lasure; en el centro del campo, Ros toma el mando ante la ausencia por sanción de Eguaras, y en ataque, vuelve Pombo para unirse a Álvaro y Linares. Un equipo utraofensivo XI del #RealZaragoza esta noche:#RealZaragozaAlmería#VamosRZ 🔵⚪🦁 pic.twitter.com/mXnG8LcGS2 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 3 de marzo de 2019 Se da por hecho que los puestos de descenso están muy lejos (a 8 puntos) y, sin embargo, suena la lira del playoff de ascenso (a 16 puntos). El dilema es quién toca las cuerdas de este optimismo bizantino, o por qué extraño fenómeno todavía se mantiene en vigor que el Real Zaragoza podría alcanzar la sexta plaza del torneo. No es serio, ni lo más mínimo, seguir promocionando, sea donde sea, que el conjunto aragonés está capacitado para obrar un nuevo milagro. Tampoco dramatizar en exceso con que podría caer a una de las tres plazas que conducen a Segunda B. Aun así, con la calculadora en la mano se halla mucho más próximo de lo segundo que de lo primero, luego el objetivo vigente, real y consecuente a su situación es cerrar el capítulo de la permanencia lo antes posible. Empezando por la victoria de hoy frente al Almería (20.30), un rival que sí posee argumentos y números para luchar, no sin grandes dificultades, por meterse en la promoción alta.

Por mucho que los jugadores, a título individual, insistan en conservar la lánguida llama de la ilusión, ese espíritu ambicioso ha de hacerse desde una perspectiva lo más amable posible: les corresponde participar en la representación mientras los guarismos no digan lo contrario. Víctor Fernández, por su parte, ha insistido hasta la saciedad en recomendar que nadie gaste fuerzas en alcanzar un "imposible", con toda seguridad porque el técnico contempla la empresa inacabada para la que fue contratado, la de salvar al Real Zaragoza de una auténtica catástrofe. Como todavía no lo ha certificado, subraya la necesidad de utilizar el tiempo restante para crecer futbolísticamente en la medida de lo posible y añadir los puntos necesarios que suturen esta terrible temporada. Una más camino de otra menos en Primera.

El Real Zaragoza juega para dejar de sufrir pese a que en varios aspectos haya mejorado desde la llegada de Víctor, siempre mediatizado por sus evidentes limitaciones defensivas y un ataque con poca chispa goleadora. Domina los partidos por fases, muchas invitado por el adversario, transita hacia arriba con valentía y compite. En el maravilloso partido contra el Albacete (0-0), no vio puerta. Contra Osasuna (1-0), perdió porque su 9 y uno de sus centrales fallaron con estrépito en momentos fundamentales. Cristian Álvarez lo saca de derrotas una jornada sí y otra también. No obstante, sigue fluyendo la complacencia hacia un equipo (y su cuerpo directivo) con tan poca chicha, incapaz de vencer en casa, donde destaca por ser el peor realizador de la Liga.

Si gana al Almería, con Ros en lugar del sancionado Eguaras y la espera de si regresa o no Pombo a la titularidad y de cuál será la formación defensiva y atacante para la ocasión con Guitián y Linares a la expectativa, el conjunto aragonés habrá dado otro paso más hacia la tranquilidad. Si no lo hace, no arderá Troya, pero seguro que se producirá al menos una llamada al servicio de bomberos. Que los de abajo no reaccionen no sirve de consuelo alguno. Tampoco derrotar al equipo andaluz sugiere mucho. Esa es la trampa, dejarse llevar por el peligro que podría suponer regresar a viejas dinámicas de actuación.

Las filtraciones de las negociaciones con Pombo y Delmás y el fichaje de Bikoro, del Teruel, han ocupado parte de la semana informativa. Puntuales como un reloj para desplazar estratégicamente la atención del foco principal, que no es otro que la seguridad de que en el próximo curso el proyecto será el mismo que en los anteriores: salir con la bandera de la historia y el deber patrio con una mano delante y otra detrás a la hora de los fichajes. La confirmación de la permanencia una vez que se produzca, según parece, daría pasaporte a una especie de viaje de placer por el limbo. Sería el colmo y vergonzante que se produjera ese relax en un ámbito profesional, pero ya se sabe que este deporte consienten muchas cosas que en la vida laboral no se admiten y están seriamente penalizadas.

El Real Zaragoza está en la obligación deportiva y moral de ir a ganar cada encuentro con la mejor disposición. Cuando rubrique la permanencia, porque se lo debe a la que empresa que asume las nóminas y por respeto a la afición; si se demora en demasiado el trámite, ya por pura lógica. No hay zonas de descanso para ningún trabajador en su horario laboral y mucho menos para un equipo que tiene que derrotar a toda costa al Almería por la carretera secundaria que recorre. Y no, no para coger esa escalera de ciencia ficción construida con materiales de una tremenda inconsistencia.