"Me da rabia no poder contar con Papu, porque es un jugador diferente"

La interminable ausencia de Papunashvili por su edema óseo en el tobillo izquierdo está presente cada vez que Víctor Fernández se pone ante los micrófonos. La pregunta acude tarde o temprano, y el entrenador no la esquiva aunque en ocasiones resople antes de explicar no ya el estado del jugador, sino sus propias sensaciones sobre lo que se ha convertido en un culebrón sin episodio final. "Ha venido muy mejorado (de Georgia), pero no ha tocado balón. Necesita una fase de readaptación para que cuando se ponga las botas no tenga molestias. A lo mejor contra el Alcorcón podría incorporarse al grupo, aunque su condición física sea muy pobre".

El técnico remite al comunicado del club sobre el caso, pero expresa sus sensaciones y frustración por no poder contar "con un futbolista diferente porque tiene posibilidades de gol que no tienen otros compañeros. Si tiene espacio y tiempo es un jugador de los más certeros. Me da rabia. Estoy decepcionado y triste porque no puedo utilizarle, pero así es el mundo de la alta competición". Víctor Fernández aclara que el mediapunta también "está sufriendo" con una situación que la ha apartado incluso de su selección.