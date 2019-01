Soro apunta a jugar

Víctor Fernández facilitó una lista de convocados con 19 futbolistas y en ella no está Alberto Benito por unas molestias en el aductor de la pierna derecha que ya sufrió en la sesión del miércoles y que le hicieron ejercitarse ayer al margen. El lateral catalán no está teniendo suerte con las lesiones en los últimos tiempos. En principio, se espera que esté disponible ante Las Palmas el lunes 4 de febrero. El técnico citó a 19 jugadores pendiente de las molestias de Soro, que se entrenó con el resto después de que las pruebas que le hicieron por la mañana revelasen que sufre un esguince de grado II en el tobillo. A Soro se le espera para el partido y el jugador está dispuesto a estar en el once, aunque habrá que ver sus sensaciones hoy. Mientras, Guti, que se perdió la última jornada por unas molestias en el aductor, regresa a una lista (también al once de inicio) en la que la otra novedad es Nieto, que sería el descarte si como se espera Soro puede estar en el equipo. Además de Benito, cuyo sitio en el lateral derecho lo ocupará Delmás, el Zaragoza no puede contar para este partido con Grippo, lesionado de larga duración, y Raí, que ha sido el descarte por decisión técnica a la espera de su salida en este enero.