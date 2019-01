Un tobogán para Verdasca

Cuando ayer se le preguntó a Verdasca por su retorno al once ante el Oviedo, donde exhibió buen nivel, tras tres jornadas sin jugar, la respuesta del luso no pudo ser más académica. «Claro que entendí quedarme fuera, hay que entenderlo y trabajar para volver al equipo. Eso intento hacer todas las semanas. Contra el Oviedo me encontré muy bien», aseveró el central, de frases cortas y directas.

Verdasca, a sus 22 años, ha aprendido en el Zaragoza que el fútbol es un tobogán para él, una montaña rusa de apariciones y desapariciones. Es verdad que en sus dos cursos en La Romareda ha jugado mucho, pero nunca se ha consolidado del todo. Su inexperiencia y algunos errores de bulto se lo impiden.

Esta temporada comenzó siendo fijo para Idiakez, con 14 partidos seguidos, primero de pivote de emergencia y después de central, pero ante el Mallorca, donde hasta escuchó pitos, Alcaraz lo sentó al descanso y no jugó en las dos siguientes jornadas (Alcorcón y Cádiz) para recuperar plaza en los dos últimos choques de la era del técnico granadino. Sancionado en el debut de Víctor, después tuvo ración de banquillo y jugó ante el Oviedo por las dudas con Álex Muñoz. Lo más probable, o casi seguro, es que siga en el eje ante Las Palmas. De momento, acumula 17 partidos y 1.392 minutos, lo que le convierte en el central más utilizado en una zona de varias revoluciones.

El curso pasado, con Natxo, comenzó sin jugar al principio, se hizo fijo, cometió un error grave con su roja ante el Cádiz y estuvo después seis jornadas seguidas fuera para acabar jugando. Otro tobogán, con 29 partidos de Liga y 1 de playoff ante el Numancia, donde tampoco dejó la montaña rusa. Jugó un partido y fue suplente en otro.

TODO ES POSIBLE / Puede usar Verdasca para convencer a Víctor el argumento de que los 4 partidos con portería a cero en esta Liga han sido con él de titular. «Nos estaba faltando tener la portería a cero y tuvimos esa alegría contra el Oviedo. El equipo está muy feliz, fue una victoria importante», dijo el defensa, que espera mantener eso ante Las Palmas. «Ellos tienen uno de los mejores ataques pero les vamos a responder bien. Solo depende de nosotros».

En Verdasca reside un tipo vitalista y convencido. Habló de la temporada pasada. «Hasta invierno no habíamos estado bien, después tuvimos una racha muy positiva y acabamos terceros», explicó. ¿Se puede repetir eso? «Todo es posible en esta categoría», sentenció.