Zapater: "Somos el Real Zaragoza y solo pensamos en ganar el próximo partido"

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ha recalcado en una rueda de prensa que el conjunto 'blanquillo' solo tiene el objetivo de reencontrarse con la senda de la victoria ante el Almería este domingo en casa tras la derrota en la pasada jornada contra el Osasuna.

"Estamos a 13 puntos de la fase de promoción y a 8 del descenso a Segunda B. Somos el Real Zaragoza y lo único en lo que pensamos es ganar el siguiente encuentro contra el Almería para volver a sumar de tres en tres", ha reiterado el jugador zaragocista.

Además, ha destacado la dificultad que entraña el cuadro almeriense, "un equipo que está luchando por meterse en esas posiciones para ascender".

Asimismo, con el fin de mantener viva la competitividad en el vestuario, Zapater ha asegurado que es bueno que reine la ilusión, la ambición y el optimismo por pensar que con una serie de buenas actuaciones en Liga se puedan alcanzar la sexta plaza que garantiza la presencia en el 'playoff'.

A pesar de que "está bien" que un jugador tenga esa motivación "hasta que las matemáticas digan lo contrario", el centrocampista ejeano tiene claro que es el "día a día" el que va señalando el camino, y el siguiente paso del equipo es "ganar al Almería", ha reiterado.

Esa ilusión también se observa en el graderío de La Romareda, registrando buenas entradas cada jornada que el equipo maño juega como local. Los jugadores lo saben, son conscientes de que "queda mucha temporada" y se contagian del "gran ambiente" que se respira en el estadio para mantener la esperanza de que se puede alcanzar la sexta posición, ha añadido Zapater.

El Real Zaragoza regresa a casa después de sufrir "una derrota condicionada" en Pamplona por la expulsión de Íñigo Eguaras ante un Osasuna que juega "muy bien" en su feudo, formado por jugadores "de casa", al que los 'blanquillos' supieron controlar hasta que el medio zaragocista abandonó el terreno de juego.

"A pesar de la derrota, el equipo regresó con sensaciones de que se pudo sacar un mejor resultado, aunque cuando acabó el partido salí contento con la actuación de mis compañeros y con la cabeza bien alta", ha recalcado.

El entrenamiento de este miércoles es el tercero de Zapater desde que se recuperó de la pequeña rotura fibrilar que sufría en un gemelo, y estará a las órdenes de Víctor Fernández para el compromiso ante el cuadro andaluz si no surge ningún tipo de recaída.

"Fue una lesión inesperada en un momento en el que me estaba encontrando bien físicamente. Podía jugar pero los médicos me aconsejaron descansar y les hice caso. Ahora ya estoy bien y soy positivo pensando en que no me voy a volver a lesionar", ha manifestado.