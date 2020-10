El club cumple su tradicional visita a su patrón, San Lorenzo

La basílica de San Lorenzo volvió a acoger, una temporada más, a la SD Huesca en su tradicional ofrenda al patrón de la ciudad. Aunque, en esta ocasión, el acto se celebró de forma reducida, adaptado a las circunstancias tan particulares que condicionan cada celebración desde que llegó la pandemia. El consejero delegado, Manuel Torres, a la cabeza, estaba acompañado por el entrenador y los capitanes del primer equipo, Míchel, Pulido y Ferreiro, y la capitana del Femenino, Laura Salinas. En representación del fútbol base asistía Pedro Ibaibarriaga, de la Fundación Alcoraz, Javier Cruz, del consejo de administración, Agustín Pueyo y, de las peñas oficiales del club, Cuca Laborda, miembro de la Peña Monflorite.

Manuel Torres tomó la palabra y explicó que «un año más, y pese al difícil momento, o quizá por eso todavía con más sentido, el club no podía fallar a la cita con San Lorenzo». Además, el delegado añadió que es momento adaptarse «al momento que ha tocado vivir, no es fácil, pero ahora más que nunca, hay que sacar esa garra que caracteriza al equipo y demostrar el significado de no reblar», haciendo alusión al lema del club. Además, el miembro del cuerpo técnico también dedicó unas palabras de recuerdo para los que ya no están y para los aficionados azulgranas.

Así concluyó su lectura y dio paso a Laura Salinas y Jorge Pulido. Los capitanes fueron los encargados de realizar la ofrenda de flores bajo la imagen del santo para pedir su apoyo en esta atípica temporada. El acto fue más sencillo que en otras ocasiones, pero igualmente «motivo» para el club. Contó además con la oración del párroco de San Lorenzo, Manuel Malo, para cerrarlo.

PREPARANDO EL CHOQUE / Los de Míchel Sánchez preparan ya el choque del domingo. El miércoles volvieron a los entrenamientos en el Pirámide tras una sesión de descanso el martes. De esta forma, quieren lograr la ansiada victoria en Primera División. Sin embargo, les esperan dos jornadas sumamente complicadas. El primer rival, el de este domingo, es la Real Sociedad.

El club oscense tendrá que viajar a San Sebastián y enfrentarse en el Reale Arena a un club que solamente ha perdido un partido en seis jornadas y va primero. Además, el próximo encuentro que disputará la SD Huesca en El Alcoraz será contra el Real Madrid, tercer clasificado y también con solo una derrota entre sus resultados de la temporada 20-21.

La buena noticia es que uno de los pesos pesados del equipo, Okazaki, podría poner fin a su rehabilitación y disputar con su equipo la próxima jornada el domingo por la noche (21.00 horas). Por contra, el que seguro no estará con los azulgranas será Pedro López. El club ha desvelado esta semana que la lesión del lateral en el adductor brevis izquierdo ha empeorado y tendrá que seguir recuperándose con trabajo específico al margen de sus compañeros.