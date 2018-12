Cae una red que cobraba 10 euros de fianza por falsas entrevistas de trabajo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas en una operación que ha permitido desarticular a una red que estafó a unas 400 personas en toda España, a las que cobró 10 euros de fianza para poder presentarse a entrevistas de falsas ofertas de trabajo.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, la investigación comenzó en enero pasado, al tener conocimiento de que 34 personas habían sido estafadas en pequeñas cantidades de dinero con el mismo método, al presentarse como candidatos a puestos de trabajo ofrecidos en distintas webs.

Desarticulem un grup que feia falses ofertes de feina i cobrava 10 € de fiança per assistir a l'entrevista. Hi ha més de 400 víctimes i van estafar uns 6000 € en un any https://t.co/9NzZKsYPXx pic.twitter.com/YKUvi2uegc