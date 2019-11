Armas musicales para un futuro

Una guerra musical pero pacífica y en la que las únicas armas a utilizar serán los instrumentos musicales. Esa es la apuesta de Las Armas para reivindicar en su sexto aniversario una solución a la situación de interinidad que atraviesan sus gestores desde que hace un año se rescindiera su contrato de gestión con la promesa de convocar uno nuevo «con condiciones que se pudieran cumplir».

Y la realidad es que el cartel de este macrofestival con más de 50 grupos habla por sí mismo de la importancia cultural que tiene el centro para la ciudad. Desde las 13.00 horas de hoy hasta las seis de la madrugada pasarán por los tres escenarios habilitados (situados en el exterior, en la sala interior y en el resturante) artistas de la talla de Kase.O, El Brindador, Lux Naturans, Nuei, Lady Banana, Dadá, Cuti Vericad y My Expansive Awareness. Todos se han apuntado de manera altruista para celebrar el sexto aniversario de un centro que, a día de hoy, no garantiza su supervivencia «si la situación no cambia».

La problemática se remonta a noviembre del año pasado cuando el ayuntamiento llega a un acuerdo con El fantasma (sociedad que gestiona el centro tras ganar un concurso público) para rescindir el contrato de gestión «ante la imposibilidad de cumplirse por causas no imputables al contratista» aunque con el mandato de que siga al frente hasta que se convoque el nuevo concurso. El problema es que la situación se ha ido enquistando y el nuevo concurso no ha salido publicado lo que ha provocado que los gestores dieran la voz de alarma: «Es insostenible la situación, o sale el concurso con unas nuevas condiciones acordes a lo que es el centro o tendremos que cerrarlo», denunció Sergio Vinadé, el gerente, hace unos días en la presentación de este festival.

Así que esta gran fiesta se presenta también como un toque de atención al ayuntamiento para que dé pasos para solucionar el problema. Y, al parecer, algo de efecto ha hecho ya que desde el consistorio ayer aseguraban «que el problema está en camino de resolverse, se están reuniendo todas las partes y el concurso se publicará a lo largo del 2020». En ese sentido, Vinadé ayer reconoció que «hay un cambio de actitud y que parece que hay una intención firme de ir adelante con el concurso», aunque reconoció que no será un proceso inmediato: «Redactar los pliegos con las condiciones no se puede hacer en un mes pero a ver si en abril o mayo puede ser...».

Con respecto al festival en sí, en la franja de 13.00 a 15.00 horas está previsto que actúen, entre otros, Tachenko, Los Modos y El Brindador mientras que en la de 15.00 a 16.30 horas lo harán Santoral o Lux Naturans. El tramo fuerte será de 17 a 21.30 horas en el que actuarán pesos pesados como Kase.O, Manolo Kabezabolo, 13 Krauss, Artistas del gremio, Nuei y Llorente mientras que ya en horario nocturno actuarán Cuti Vericad, Lady Banana, China Chana y My Expansive Awareness, entre otros muchos, disc jockeys incluidos. Todo ello con entrada libre hasta completar el aforo.

Un plan que tuvo que ser modificado ayer ya que, a primera hora de la tarde, el ayuntamiento le comunicó a los gestores que solo podrían utilizar el escenario exterior de 17 a 21.30 horas por lo que las actuaciones matinales se tendrán que realizar en el interior de la sala: «El contrato que tenemos firmado nos permite hacer actuaciones en la plaza y así lo reconoció hasta el abogado de Zaragoza Cultural pero en otro gesto de buena voluntad acatamos la restricción aunque si la recurriéramos teníamos todas las de ganar. En cualquier caso, todo el mundo que venga se va a encontrar una gran fiesta porque el día es para disfrutar», concluyó Sergio Vinadé.