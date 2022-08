Relajarse, desconectar, disfrutar... Andalucía ofrece un sinfín de experiencias a las que hay que añadir su comida. La gastronomía andaluza es un deleite para el paladar y la guinda perfecta a unas vacaciones de ensueño. Aquí te descubrimos los 6 secretos de la gastronomía de Andalucía que debes conocer para disfrutar todavía más de los sabores de esta tierra.

1. Cuál es el origen de la gastronomía andaluza

Antes de entrar más en detalle en la gastronomía de Andalucía, resulta indispensable conocer de dónde sale esa combinación que la hace única y que tanto gusta. Es decir, ¿cuál es el origen de la cocina andaluza?

En Andalucía la cocina árabe se une con la tradicional cultura mediterránea del olivo y la vid junto con los productos y condimentos que vienen de América. Ello da como resultado una mezcla muy interesante y unos sabores inconfundibles que acompañan a esta región.

En el recetario andaluz se mezclan tiempos antiguos y modernos y en él hay numerosas referencias a las culturas que habitaron las tierras andaluzas como los salazones de pescado de los fenicios; el aceite de oliva y la variedad de verduras de romanos y árabes; las especies y frutos secos, también del pasado Al Andalus; la adafina judía, hoy conocida como puchero; o los productos llegados del continente americano.

2. La mayor producción de aceite de oliva del mundo

Andalucía es la casa por excelencia del aceite de oliva y el primer productor de aceite del mundo y Jaén es la provincia olivarera por excelencia. Por eso no es casualidad que se conozca a la región como “la Capital Mundial del Aceite de Oliva”.

En una tostada mañanera, en una ensalada bien rica o sobre una buena variedad de verduras, son múltiples y variadas las formas de saborear el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de Andalucía. Un auténtico placer para el paladar que también podemos degustar como un ingrediente más del gazpacho andaluz, el salmorejo cordobés o la porra antequerana, entre otros.

Pero no solo se puede degustar el aceite. Para los más inquietos y curiosos que quieran profundizar y conocer mejor cómo se produce el oro líquido, también podrán visitar un olivar y participar en una jornada de recolección de la aceituna. Sin duda, no hay una mejor forma de ver cómo son los primeros pasos del ingrediente estrella de la dieta mediterránea.

3. 27 Denominaciones de Origen en una sola comunidad

La calidad de los productos y de la gastronomía viene avalada por el sello de las 27 Denominaciones de Origen andaluzas entre las que se encuentran las más antiguas de España, las de Málaga y Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. En la lista, entre otros, hay vinos, aceites, jamones y frutas.

Andalucía también produce buenísimos quesos con el más rico de los sellos de calidad, , entre los que están los serranos de la Serranía de Ronda, de la subbética cordobesa, de los montes de Málaga y Almería o de la sierra de Grazalema en Cádiz; así como magníficas recetas de repostería, una de las aportaciones gastronómicas más importantes de la Comunidad y que se caracteriza por la ya mencionada influencia árabe y judía.

En la región también existen siete Denominaciones Específicas (equivalentes a las Indicaciones Geográficas Protegidas) y 13 Vinos de la Tierra.

4. El tapeo convertido en arte mundial

A estas alturas, si hemos pensado en viajar a Andalucía seguro que nos hemos visualizado tomando unas tapas. Bien disfrutando del calorcito del sol, a la sombra de una terraza, acompañados por la brisa del mar… pero siempre con una cerveza bien fría o una copa de vino y una deliciosa tapa. Puede ser una ensaladilla, un solomillo al Pedro Ximenez, huevos a la flamenca, cazón en adobo, unas papas aliñás, un salmorejo cordobés… Pequeños bocados repletos de sabor que se han convertido en todo un arte.

Irse de tapas es posible en cualquier bar de la comunidad autónoma pero, ojo, porque no todo pasa en los gastrobares.

Para vivir una tarde de tapeo también puedes optar por un Mercado Gourmet, como es el Mercado Victoria de Córdoba o la Lonja del Barranco en Sevilla, entre otros. En estos mercados, el producto también es excelente y la mayoría de puestos tienen buenos precios porque aquí quienes te sirven el producto son los mismos productores.

Y además de exprimir los mejores sabores en tu paladar, en estos puestos podrás conversar con expertos en la gastronomía local y, también, comprar la materia prima para llevártela y ser tú mismo quien invite a sus amigos a unas tapas en casa.

El agroturismo ofrece en Andalucía experiencias de inmersión total en el entorno rural

5. Tú puedes ser partícipe del origen de la cocina andaluza

La comunidad no solo permite conocer mejor cómo se produce el aceite de oliva, sino que durante tu viaje a Andalucía puedes aprender cómo se trabaja en el campo, hacer tu propio queso artesanal, recolectar miel, ir a las mejores almazaras, pasear por las dehesas donde nace y crece el cerdo ibérico o asistir a mercados agrícolas locales.

Porque cuando eres tú quien recoge los ingredientes, la cocina andaluza puede saber todavía mejor. Porque si cuando te la sirven en un plato ya está para chuparse los dedos, si encima has sido tú mismo quien, con tus propias manos, has iniciado el proceso desde que se obtiene y lo has acompañado hasta que se prueba… La cosa cambia.

El agroturismo ofrece en Andalucía experiencias de inmersión total en el entorno rural para que los visitantes que lo deseen participen en los procesos productivos agroganaderos. Son actividades comprometidas con la sostenibilidad ambiental, que además permiten un contacto directo con la forma de vida, la cultura, el folklore y las tradiciones que aún se conservan en estos territorios.

6. El atún de almadraba ofrece un momento “foodie”

Una de esas experiencias o “Momentos foodie” que hay que ver si se visita Andalucía tiene que ver con el atún de almadraba. Se trata de una actividad solo válida para ese viajero que, además de degustar la mejor comida, busca ir al fondo de la cuestión para conocer de dónde viene la materia prima del destino que está visitando.

Cada temporada, los litorales de localidades como Barbate o Zahara de los Atunes en la Costa de Cádiz ven cómo atunes gigantes van acercándose a sus costas produciéndose uno de los mejores “Momentos foodie” de esta tierra.

Allí se practica la almadraba, un arte de pesca tradicional milenaria que todavía sigue vivo, desde que lo comenzaran los fenicios y lo continuaran los romanos, que supone un espectáculo para los locales, que ven en este momento un motivo perfecto para celebrar fiestas gastronómicas a lo largo de todos los pueblos costeros de Cádiz.

Esta técnica pesquera consiste en crear laberintos con redes sujetadas entre varios barcos y resulta todo un espectáculo. Además, la almadraba es sostenible y mucho más eficaz que la pesca con cebo. Y el atún, después del ronqueo, una técnica manual realizada por expertos en el despiece, está más bueno que nada.