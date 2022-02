Halle Berry como astronauta con la misión de detener el fin del mundo y Jessica Chastain en el papel más difícil de su carrera, la telepredicadora Tammy Faye coinciden este viernes en la cartelera de cine con 'Drive my car' de Ryusuke Hamaguchi, la joya asiática del año. Estos son los estrenos de la semana.

'MOONFALL', EL APOCALIPSIS SEGÚN ROLAND EMMERICH

El director de 'Independence Day" (1996), Roland Emmerich, firma esta nueva película apocalíptica, la catástrofe que esta vez se cierne sobre la Tierra es que la Luna se ha salido de su órbita y amenaza con colisionar con el planeta.

Halle Berry y Patrick Wilson interpretan a dos astronautas que creen tener la clave par salvar a la humanidad, pero tendrán poco tiempo para evitar el cataclismo.

JESSICA CHASTAIN, TELEPREDICADORA EN 'LOS OJOS DE TAMMY FAYE'

La dos veces nominada al Óscar Jessica Chastain hace un trabajo concienzudo para convertirse en la telepredicadora Tammy Faye en este biopic dirigido por Michael Showalter que narra su ascenso, caída y redención en los años 70 y 80, cuando junto a su marido puso en pie la red de cadenas religiosas más grande del mundo.

Chastain se transforma físicamente, adopta el acento de Minnesota, sube el tono de su voz y canta en el que considera el papel más difícil de su carrera, según contó en el pasado Festival de San Sebastián, donde se llevó la Concha de oro a la mejor actriz.

'DRIVE MY CAR', LA NUEVA JOYA ASIÁTICA

Con más de una treintena de premios, la carrera internacional de este filme dirigido por Ryusuke Hamaguchi comenzó en el Festival de Cannes, donde consiguió el galardón a mejor guion y también se ha hecho con el Globo de Oro a mejor película extranjera.

El director japonés lleva a la pantalla el relato homónimo de Haruki Murakami -incluido en la antología publicada en España con el título "Hombres sin mujeres"- que gira en torno a las conversaciones entre un actor y director de teatro y su chófer, una joven reservada.

'EL BRINDIS', COMEDIA FRANCESA DE AUTOR

El francés Laurent Tirard tira de humor fino en esta adaptación del cómic 'El brindis' del dibujante Fabcaro que cuenta la historia de Adrien, un tipo de 35 años, neurótico e hipocondríaco, estancado en una crisis de madurez.

Durante una de sus interminables cenas familiares, su futuro cuñado le pide por sorpresa que preparare un discurso para el momento del brindis en su boda y Adrien entra en pánico.

'DESTINO A BRIGHTON', PARA NOSTÁLGICOS DE LOS MODS

Con música de Paul Weller, The Jam, The Style Council, Secret Affair y The Chords y dirigida por Chris Green, 'Destino a Brighton' cuenta las andanzas de un joven de 19 años de Manchester que se embarca en un viaje a Brighton, cuna espiritual de los Mods, en una antigua scooter Lambretta que le dejó su padre.

Jesse Birdsall y Max Boast protagonizan el filme que cuenta en su reparto con Patsy Kensit, conocida como vocalista del grupo de pop Eight Wonder, activo en la década de los 80.

'TUNDAMA Y EL TEMPLO DEL SOL', ANIMACIÓN DESDE COLOMBIA

Dirigida por los hermanos Diego y Edison Yaya, esta película de animación colombiana narra la historia del máximo líder de la resistencia del pueblo muisca contra la colonización española.

Sus autores llevaron a cabo una intensa investigación en la cultura precolombina e incluyen en el filme diálogos en lengua muisca, declarada extinta en el siglo XVIII. Tras seis años de producción y el retraso a causa de la pandemia, llega ahora a los cines españoles.

UNA APROXIMACIÓN AL UNIVERSO DE EL NIÑO DE ELCHE

Leire Apellániz y Marc Sempere codirigen este documental que se aproxima a la figura de El Niño de Elche, artista heterodoxo y polifacético, a su vida, sus orígenes y su universo poético.

Un retrato con forma de mosaico en el que intervienen otras figuras como Angélica Liddell, José Val del Omar, Los Voluble, Pedro G. Romero, Israel Galván o C. Tangana.

'PETRA DE SAN JOSÉ', UNA VIDA DE ORACIÓN

Película biográfica sobre Petra de San José, fundadora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña.

Dirigida por Pablo Moreno y protagonizada por Marian Arahuetes, cuenta la historia de una joven que, a punto de comprometerse en matrimonio, lo deja todo para empezar una vida de oración, penitencia y caridad.